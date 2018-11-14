"Сумасшедшие машины": видео с российской военной техникой восхитило СМИ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Журналиста американского издания The Drive восхитило видео российского Минобороны, опубликованное к столетию войск радиационной, химической и биологической защиты.
В ролике показана работа различных подразделений РХБЗ.
"На вооружении военных химиков стоят современные разведывательно-химические машины РХМ-6, различные комплексы для сбора, обработки и анализа данных, мобильные лаборатории, а также роботы радиационной и химической разведки и огнеметы — от ручных РПО до тяжелых ТОС-1А "Солнцепек", — говорится в описании Минобороны к видео.
Отдельно внимание автора статьи Джозефа Тревитика привлекла "сумасшедшая" специальная машина тепловой обработки вооружения и военной техники ТМС-65У.
Тревитик отмечает, что в конструкции машины "в нетрадиционной роли" используется турбореактивный двигатель ВК-1, применявшиеся на истребителях МиГ-15 и МиГ-17, а также бомбардировщике Ил-28.
По мнению эксперта, ТМС-65У занимают одно из ключевых мест в арсенале российской военной техники.