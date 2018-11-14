Испытания БДК "Петр Моргунов" начнутся не позднее марта

КАЛИНИНГРАД, 14 ноя — РИА Новости. Испытания построенного на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде большого десантного корабля "Петр Моргунов" для ВМФ России начнутся не позднее марта следующего года, сообщила заводская газета "Вперед" со ссылкой на гендиректора предприятия Эдуарда Ефимова.

"Высока степень готовности "Петра Моргунова". В январе запланировано поселение личного состава, а выйти на испытания заказ должен не позднее февраля-марта, а июне – начать заводские ходовые испытания. Тогда мы с задачей передачи корабля справимся", — сказал Ефимов.

Отмечается, что первый прием электропитания с берега состоялся 2 ноября. Первыми потребителями стали штатное освещение и вентиляция в носовой электростанции.

Контракт на строительство БДК проекта 11711 "Петр Моргунов" был подписан с министерством обороны РФ в сентябре 2014 года. Закладка корабля состоялась на заводе "Янтарь" в июне 2015 года. В мае 2018 года корабль спустили на воду.

Проект 11711, разработанный ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро", — это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 1960-70 годы ПСЗ "Янтарь" построил серию из 14 кораблей. "Петр Моргунов" — первый серийный корабль, головной БДК этого проекта — "Иван Грен" был заложен на заводе в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, в июне принят в состав ВМФ.

БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29. Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники из корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.