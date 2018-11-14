В Росгвардии рассказали о спросе на службу по контракту среди женщин

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Среди женщин наблюдается высокий спрос на службу по контракту в Росгвардии, некоторые после отказа даже обращаются в суд, сообщил журналистам врио начальника главного организационно-мобилизационного управления ведомства Дмитрий Вирухин.

"Желающих так много, что последнее заседание суда в Саратове показало, что там восемь женщин подали в суд на Росгвардию и министерство обороны, что их не приняли на военную службу по контракту в качестве рядовых и солдат спецназа", — пояснил Вирухин.

Он добавил, что в данный момент по контракту в Росгвардии служат более 20 тысяч женщин. По словам Вирухина, существует определённый список замещаемых должностей, на которые могут претендовать женщины.

"Законодательством определено, что руководитель федерального органа определяет, какие должности комплектуются военнослужащими женского пола, то есть замещаемые должности. Например, на должности повара может быть военнослужащий-контрактник, а может быть женщина, это должность замещаемая, как, в частности, и связист, телеграфист, технолог", — пояснил Вирухин.

По его словам, обратившиеся в суд женщины хотели служить снайперами. Данная должность, как объяснил Вирухин, не является замещаемой, "это не женская должность".

В свою очередь, в пресс-службе Росгвардии добавили, что по контракту в ведомстве служат артиллеристы, кинологи, летчики, связисты, водолазы, саперы, разведчики. Численность контрактников составляет около 80 тысяч человек.