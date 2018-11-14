В Крыму "Триумф" и "Панцирь" уничтожили ракеты условного противника

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя — РИА Новости. Расчёты комплексов "Триумф" и "Панцирь" в ходе учений в Крыму отработали уничтожение крылатых ракет условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

"Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели учение по поиску и уничтожению воздушных целей. В ходе учения военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника", — рассказал Рулев.

Он также отметил, что условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом, причём параметры скорости полёта и высоты были разные, что усложняло боевым расчетам поражение объектов.

Согласно сообщению, расчёты ЗРК "Триумф" и ЗРПК "Панцирь" успешно выполнили поставленные задачи благодаря особенностям радиолокационных систем, функций сопровождения целей, комбинированного ракетно-пушечного вооружения и универсальности поражения целей.

Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев в свою очередь рассказал журналистам, что пусковые установки совершили самостоятельный марш в назначенный позиционный район. На позиции техника была переведена из походного в боевое положение, после чего расчеты выполнили топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности.

Для проверки точности топопривязки расчеты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступили тактические фронтовые бомбардировщики Су-24, добавил глава пресс-службы. Поразив баллистические ракеты условного противника, расчеты комплексов С-400 отработали оперативную смену стартовой позиции. На прежних стартовых позициях зенитчики развернули пневматические макеты — имитаторы пусковых установок С-400.