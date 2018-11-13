Минобороны может получить новые полномочия

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ вместе с ФСБ, как планируется, будут координировать работу органов власти по установлению случаев совершения биологических терактов на территории России, проект соответствующего президентского указа опубликован во вторник на федеральном портале нормативных правовых актов.

В 2004 году Роспотребнадзором и главным государственным санитарным врачом были утверждены методические рекомендации по взаимодействию органов управления, учреждений и специализированных формирований при ликвидации последствий террористических актов с применением патогенных биологических агентов и опасных химических веществ. Под биологическим терактом понимается применение биологических агентов (вирусов, микробов, токсинов растительного и животного происхождения) для преднамеренного заражения среды обитания человека.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту указа, разработанному Минобороны, сейчас планируется наделить военное ведомство полномочием по осуществлению совместно с ФСБ "координации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и иных государственных органов при решении задачи установления преднамеренного характера возникновения вспышки инфекционного заболевания людей, животных и сельскохозяйственных растений на территории Российской Федерации".

Угрозы совершения террористических актов с применением биологических агентов входят в число угроз национальной безопасности РФ. Россия неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Минобороны США по размещению американских медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ. В 2015 году в МИД РФ упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США. В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.

В октябре нынешнего года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге в Москве привел факты, которые позволяют утверждать с высокой вероятностью, что США в обход международных договоров, прикрываясь якобы мирными научными задачами, наращивают свои возможности в области биологического оружия, разрабатывая его прямо у границ с Россией.