Минобороны оценило повреждения авианосца "Адмирал Кузнецов"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил серьезных повреждений по время инцидента на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске. Об этом заместитель министра обороны Алексей Криворучко рассказал на селекторном совещании под руководством первого замглавы оборонного ведомства Руслана Цаликова.

По словам Криворучко, ущерб оценила специально созданная комиссия Минобороны, которая осмотрела корабль после того, как он прибыл для дальнейшего ремонта на 35-й судоремонтный завод (филиал Центра судоремонта "Звездочка").

Как отметил замминистра, восстановление корабля идет в плановом режиме, "необходимые уточнения в план-график выполнения работ уже внесены и не повлияют на сроки завершения работ по контракту".

Криворучко также рассказал, что все плановые доковые работы на крейсере завершились до того, как на него упал кран.

Инцидент существенно не скажется на сроках ремонта корабля. Об этом на селекторном совещании заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Хорошо. Важно, что у вас есть уверенность в том, что сроки будут соблюдены, а качество ремонта обеспечено", — сказал на это первый замминистра обороны.

На крейсере планируется заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, установить и модернизировать "средства, обеспечивающие эксплуатацию авиационного крыла крейсера".

ЧП с "Адмиралом Кузнецовым"

Единственный российский авианесущий крейсер с сентября проходил плановый ремонт в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково в Мурманске. В ночь на 30 октября произошел сбой в подаче электричества, цистерны ПД-50 заполнились, и док резко ушел под воду.

Сразу после того как док стал тонуть, "Адмирал Кузнецов" буксирами вывели на рейд, на безопасное расстояние. Из зоны инцидента эвакуировали 71 человека.

Однако во время ЧП пострадали четыре человека, которых доставили в больницу. Двоих вскоре отпустили домой, состояние еще одного не представляло угрозы для жизни, а четвертый находился в крайне тяжелом состоянии. Неделю назад сообщалось, что он пришел в себя.

Еще один человек пропал без вести, его поиски так и не дали результата. По словам председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимира Гусева, его тело может находиться внутри дока.

"Но там проводить поисковые работы невозможно — туда не зайти водолазам. Это будет возможно только после подъема. Остальную акваторию проверили несколько раз — все возможные затоны, заливчики, куда его могло отнести течением", — пояснил Гусев.

Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца, оставив дыру размерами четыре на пять метров. Сам корпус корабля не пострадал.

После этого крейсер доставили на 35-й судоремонтный завод.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. По предварительной информации следователей, затопление дока произошло в результате нарушения правил техэксплуатации судоподъемных сооружений.

Что будет с плавдоком

Затонувший плавучий док был крупнейшим в регионе — его площадь составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве, а грузоподъемность — 80 тысяч тонн. Он предназначен для докового ремонта крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок, транспортных судов водоизмещением свыше 25 тысяч тонн.

По словам бывшего командующего Черноморским флотом адмирала Владимира Комоедова, док проектировал еще знаменитый советский инженер-конструктор в области ракетно-космической техники Сергей Королев для ремонта атомных подводных лодок.

"В России их всего два: один — на Северном флоте, второй — во Владивостоке. Они предназначены для ремонта больших кораблей", — пояснил Комоедов.

Как сообщалось, док могут поднять, после чего ему потребуется ремонт. Соответствующее решение должна принять комиссия по расследованию причин аварии.

Если же док будет потерян, то это создаст проблему для ремонта крупных судов, сказал РИА Новости представитель Прибалтийского судоремонтного завода "Янтарь".

"Возможно, что-то подобное утонувшему доку есть на Дальнем Востоке. Если не удастся его восстановить, то нужно будет думать, как проводить ремонт такого типа судов дальше", — сказал собеседник агентства.