ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Минобороны оценило повреждения авианосца "Адмирал Кузнецов"

Сюжет:
Авария на плавучем доке в Мурманске (39)
(обновлено: 14:19 13.11.2018)
111198819
© РИА Новости / Максим ЖаравинПерейти в фотобанкКрейсер Адмирал Кузнецов у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманской области. Архивное фотоКрейсер Адмирал Кузнецов у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманской области. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Жаравин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил серьезных повреждений по время инцидента на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске. Об этом заместитель министра обороны Алексей Криворучко рассказал на селекторном совещании под руководством первого замглавы оборонного ведомства Руслана Цаликова.

Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов в плавучем доке на 82-м судоремонтном заводе. 27 октября 2018
© Фото : Росляково | Официальная группа
"Адмирал Кузнецов" получил пятиметровую пробоину при аварии
По словам Криворучко, ущерб оценила специально созданная комиссия Минобороны, которая осмотрела корабль после того, как он прибыл для дальнейшего ремонта на 35-й судоремонтный завод (филиал Центра судоремонта "Звездочка").

Как отметил замминистра, восстановление корабля идет в плановом режиме, "необходимые уточнения в план-график выполнения работ уже внесены и не повлияют на сроки завершения работ по контракту".

Криворучко также рассказал, что все плановые доковые работы на крейсере завершились до того, как на него упал кран.

Инцидент существенно не скажется на сроках ремонта корабля. Об этом на селекторном совещании заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Хорошо. Важно, что у вас есть уверенность в том, что сроки будут соблюдены, а качество ремонта обеспечено", — сказал на это первый замминистра обороны.

На крейсере планируется заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, установить и модернизировать "средства, обеспечивающие эксплуатацию авиационного крыла крейсера".

ЧП с "Адмиралом Кузнецовым"

Единственный российский авианесущий крейсер с сентября проходил плановый ремонт в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в поселке Росляково в Мурманске. В ночь на 30 октября произошел сбой в подаче электричества, цистерны ПД-50 заполнились, и док резко ушел под воду. 

Крейсер Адмирал Кузнецов у причала 35-го судоремонтного завода. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Пострадавший при аварии с плавдоком в Мурманске пришел в сознание
Сразу после того как док стал тонуть, "Адмирал Кузнецов" буксирами вывели на рейд, на безопасное расстояние. Из зоны инцидента эвакуировали 71 человека.

Однако во время ЧП пострадали четыре человека, которых доставили в больницу. Двоих вскоре отпустили домой, состояние еще одного не представляло угрозы для жизни, а четвертый находился в крайне тяжелом состоянии. Неделю назад сообщалось, что он пришел в себя.

Еще один человек пропал без вести, его поиски так и не дали результата. По словам председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимира Гусева, его тело может находиться внутри дока.

"Но там проводить поисковые работы невозможно — туда не зайти водолазам. Это будет возможно только после подъема. Остальную акваторию проверили несколько раз — все возможные затоны, заливчики, куда его могло отнести течением", — пояснил Гусев.

На месте затопления плавучего дока ПД-50 на 82-м заводе в Мурманске
© Фото : Северо-Западное СУ на транспорте СК России
В Сети появилось видео с места аварии с авианосцем "Адмирал Кузнецов"
Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца, оставив дыру размерами четыре на пять метров. Сам корпус корабля не пострадал.

После этого крейсер доставили на 35-й судоремонтный завод.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. По предварительной информации следователей, затопление дока произошло в результате нарушения правил техэксплуатации судоподъемных сооружений.

Что будет с плавдоком

Затонувший плавучий док был крупнейшим в регионе — его площадь составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве, а грузоподъемность — 80 тысяч тонн. Он предназначен для докового ремонта крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок, транспортных судов водоизмещением свыше 25 тысяч тонн.

На месте затопления плавучего дока ПД-50 на 82-м заводе в Мурманске
© Фото : Северо-Западное СУ на транспорте СК России
Борисов заявил о мерах по соблюдению сроков ремонта "Адмирала Кузнецова"
По словам бывшего командующего Черноморским флотом адмирала Владимира Комоедова, док проектировал еще знаменитый советский инженер-конструктор в области ракетно-космической техники Сергей Королев для ремонта атомных подводных лодок.

"В России их всего два: один — на Северном флоте, второй — во Владивостоке. Они предназначены для ремонта больших кораблей", — пояснил Комоедов.

Как сообщалось, док могут поднять, после чего ему потребуется ремонт. Соответствующее решение должна принять комиссия по расследованию причин аварии.

Если же док будет потерян, то это создаст проблему для ремонта крупных судов, сказал РИА Новости представитель Прибалтийского судоремонтного завода "Янтарь".

"Возможно, что-то подобное утонувшему доку есть на Дальнем Востоке. Если не удастся его восстановить, то нужно будет думать, как проводить ремонт такого типа судов дальше", — сказал собеседник агентства.

Комментировать
Безопасность
Комментарии
10 пользователей оставили 11 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
АлександрVlad Zotov
Vlad Zotov, вообще-то это гвардейский андреевский флаг.
15:32
13.11.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена