В Минобороны рассказали о ремонте "Адмирала Кузнецова" после аварии в доке

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил серьезных повреждений по время инцидента на 82-м судоремонтном заводе, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко на селекторном совещании.

Он отметил, что после прибытия корабля на 35-й судоремонтный завод (филиал акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка") специальная комиссия оценила нанесенный ущерб.

По словам Криворучко, восстановление корабля идет в плановом режиме, "необходимые уточнения в план-график выполнения работ уже внесены и не повлияют на сроки завершения работ по контракту".

"Адмирал Кузнецов" с сентября проходил плановый ремонт в плавучем доке (ПД-50) на 82-м заводе в Мурманске. В ночь на 30 октября произошел сбой в подаче электричества, цистерны ПД-50 заполнились, и док резко ушел под воду. Во время ЧП пострадали четыре человека, один пропал без вести. Упавший кран дока повредил часть палубы авианосца.

После этого крейсер доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском, он не получил повреждений, которые могут повлиять на сроки модернизации.

На корабле планируется заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, установить и модернизировать "средства, обеспечивающие эксплуатацию авиационного крыла крейсера".