В Хабаровске представили нового командующего ВВО

Президент РФ Владимир Путин и Геннадий Жидко (слева) на церемонии вручения государственных наград военнослужащим Вооруженных сил РФ. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и Геннадий Жидко (слева) на церемонии вручения государственных наград военнослужащим Вооруженных сил РФ. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 13 ноя — РИА Новости. Новый командующий войсками Восточного военного округа генерал – лейтенант Геннадий Жидко представлен во вторник в штабе округа в Хабаровске, сообщает пресс-служба округа.

"Сегодня заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов в зале военного совета штаба Восточного военного округа в Хабаровске представил нового командующего войсками округа Героя России генерал-лейтенанта Геннадия Жидко", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на торжественной церемонии присутствовали руководящий состав военного округа, командиры соединений и воинских частей Хабаровского гарнизона, офицеры штаба округа, ветераны, почетные гости.

Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Геннадий Жидко родился в 1965 году. В 1987 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск, в 2007 году Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Прошел основные командные должности от командира танкового взвода до начальника штаба – первого заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа. С 2017 года проходил службу в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В 2017 году генерал-лейтенанту Геннадию Жидко указом Президента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации.

Кроме того, генерал-лейтенант Геннадий Жидко награжден: орденами "За военные заслуги", "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, восемью медалями.

Отмечается, что Жидко был назначен на должность командующего войсками ВВО Указом Президента РФ. Прежний командующий округом Александр Журавлев назначен командующим войсками Западного военного округа.