Командующий ТОФ встретился с офицерами ВМС Южной Кореи во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Офицеры ВМС и курсанты военных училищ Южной Кореи, которые прибыли во Владивосток в рамках визита отряда боевых кораблей, обсудили с командующим Тихоокеанским флотом РФ адмиралом Сергеем Авакянцем отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Отряда кораблей Республики Корея в составе эсминца и двух танко-десантных судов с более чем одной тысячей южнокорейских военнослужащих прибыл во Владивосток в понедельник. Визит отряда кораблей продлится до 15 ноября.

"В рамках визита во Владивосток отряда боевых кораблей Республики Корея в доме офицеров ТОФ прошла встреча командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца с командиром отряда, исполняющим обязанности командующего отдельной эскадрой разнородных сил ВМС Республики Корея контр-адмиралом Ли Сон Рёлем. На встрече также присутствовали командиры кораблей и лучшие курсанты военных учебных заведений Южной Кореи", — сообщил Воскресенский.

Авакянц поприветствовал южнокорейских моряков и отметил, что главная цель подобных дружеских визитов — укрепление взаимопонимания между моряками двух стран.

"Самое главное, чтобы мы уважали друг друга, уважали мировоззрение, культуру, традиции разных народов. Именно это гарантирует мир и согласие в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — отметил командующий ТОФ.

Ли Сон Рёль поблагодарил командование ТОФ и рассказал о походе отряда. Он попросил Авакянца дать советы курсантам военных училищ Южной Кореи, которые помогли бы им в дальнейшей службе. Авакянц пожелал курсантам целеустремленности и терпения, призвал их не пренебрегать чужим опытом, но всегда полагаться на себя.

Моряки двух стран обменялись подарками и сфотографировались на память.