Минобороны рассекретило архивы к столетию Рязанского десантного училища

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные исторические документы к 100-летию Рязанского воздушно-десантного училища, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

"В День 100-летия легендарного военного вуза Минобороны России на официальном сайте публикует уникальные документы из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, посвященные истории становления и развития РВВДКУ", — говорится в сообщении.

Посетители нового раздела смогут ознакомиться с некоторыми событиями вековой истории военного вуза – альма-матер российских десантников.

Согласно данным департамента, свою историю училище ведет с осени 1918 года, когда в городе были созданы "1-е Рязанские Советские пехотные курсы командного состава РККА". В опубликованных документах содержится информация о том, что Рязанские курсы в 1920 году были переименованы в пехотную школу, а спустя 17 лет – в Рязанское пехотное училище имени Ворошилова. Именно так называлось учебное заведение в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в разделе размещено представление лидера СССР Иосифа Сталина о награждении училища орденом Красного Знамени, акт об итогах выпускных экзаменов за апрель 1943 года, сданных курсантами-женщинами, исторический формуляр Рязанского Краснознаменного пехотного училища за период с момента создания курсов командиров с августа 1918 года и до января 1953 года.

"Значительная часть опубликованных материалов посвящена жизни училища в послевоенное время. В новом проекте впервые доступны для широкого круга пользователей документы об участии курсантов училища в различных военно-спортивных соревнованиях, в том числе – с установлением рекордов", — отмечается в сообщении.

Среди опубликованных материалов распоряжение президента РФ о присвоении училищу имени генерала армии Маргелова, приказ начальника училища об объявлении благодарности 27 военным и курсантам роты, отправленным на помощь рязанскому электроламповому заводу в борьбе с крупным пожаром в производственных помещениях, а также некоторые документы из личного дела создателя воздушно-десантных войск Василия Филипповича.