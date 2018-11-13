Инциденты бывают, и в основном они связаны с нарушением правил пограничного режима и порядка выхода в море маломерных плавсредств. По словам Хлипоченко, любое незаконное пересечение — серьезный инцидент, независимо от того, заблудился человек или намеренно пытался перейти границу, поэтому подобного стараются не допускать. В советское время за такое снимали с должности начальника заставы.

Один из последних случаев — гражданка России с видом на жительство в Испании пыталась по льду перебраться в Евросоюз. Почему она решилась на столь опасное путешествие, Хлипоченко не уточнил, но отметил, что оперативная группа обнаружила ее и задержала буквально за несколько минут. Часто пограничники выполняют функции спасателей и помогают выбраться из леса заблудившимся грибникам и туристам.