Небольшой радиотехнический пост Погранслужбы ФСБ России на Балтийской косе отрезан от материка и почти незаметен с моря. Госграница с Польшей и Литвой проходит по акватории Балтики и Калининградского залива, слегка касаясь суши. Здесь, в самой западной точке России, границу охраняют вахтовым методом. Отряд сторожевых кораблей и катеров базируется в Балтийске. Корреспондент РИА Новости побывал на косе и выяснил, как живут и служат пограничники.
На радиотехническом посту (РТП) «Западный» служат сотрудники пограничного отделения, расположенного в Балтийске. Личный состав размещается в старинных казармах бывшего немецкого военного городка Химмельрайх (в переводе с немецкого — «Царство небесное»). Попасть на косу с материка можно только на пароме. Ходит он каждые два часа, однако график работы сильно зависит от переменчивой погоды — если поднимается ветер и разыгрывается шторм, переправу сразу закрывают. Паромом могут бесплатно воспользоваться только жители поселка Коса, единственного населенного пункта, расположенного на Балтийской косе. Приезжим придется купить билет на паром, а при необходимости посещения пограничной зоны — оформлять специальный пропуск.
Живописная Балтийская коса поделена между Россией и Польшей четко пополам — каждой досталось примерно по тридцать километров. Ширина этой естественной преграды — около километра по суше от Калининградского залива до открытой Балтики. С польской стороны на косе находится популярный курорт Крыница Морска. Отдыхающие свободно подходят почти к самой линии границы.
С российской стороны перед границей — 20-километровая запретная зона. Туристам тут делать нечего, а если кто-то все же забрел — автоматически приравнивается к нарушителю со всеми вытекающими.
В советское время на косе был крупный пограничный форпост «Нормельн». С переходом погранслужбы в ведение ФСБ России солдат-срочников сменили контрактники, а пост оснастили современными системами охраны, сигнализации и видеонаблюдения.
Поначалу планировалось применять оперативный способ охраны, когда пограничники выезжают только на срабатывание автоматики. На «сработки», как они выражаются. Но практика показала, что без людей все же не обойтись, поэтому на РТП сегодня вахтенным методом дежурят пограничники. Их «глаза и уши» — современная радиолокационная станция «Буссоль», которая «видит» все, что движется на расстоянии нескольких десятков километров. Для контроля этого хватает, причем с большим запасом — протяженность участка морской границы с Польшей всего 12 миль (примерно 20 километров), а ширина Калининградского залива — 10 километров.
По словам начальника отделения Дмитрия Хлипоченко, спокойных участков на государственной границе не бывает, каждый из них имеет свои особенности, здесь на Балтийской косе, соседи – поляки люди достаточно дисциплинированные.
Инциденты бывают, и в основном они связаны с нарушением правил пограничного режима и порядка выхода в море маломерных плавсредств. По словам Хлипоченко, любое незаконное пересечение — серьезный инцидент, независимо от того, заблудился человек или намеренно пытался перейти границу, поэтому подобного стараются не допускать. В советское время за такое снимали с должности начальника заставы.
Один из последних случаев — гражданка России с видом на жительство в Испании пыталась по льду перебраться в Евросоюз. Почему она решилась на столь опасное путешествие, Хлипоченко не уточнил, но отметил, что оперативная группа обнаружила ее и задержала буквально за несколько минут. Часто пограничники выполняют функции спасателей и помогают выбраться из леса заблудившимся грибникам и туристам.
Дмитрий служит в Балтийске около года, а до этого охранял границу с Казахстаном в Оренбургской области. «Тогда думал: вот было бы у меня современное оборудование, работалось бы гораздо проще. Здесь установлен комплекс, оснащенный по последнему слову техники, что очень сильно помогает. Правда, за ним нужно тщательно следить и постоянно обслуживать. Если какие-то датчики или камеры неисправны, могут быть ложные срабатывания или, что еще хуже, отказы», — продолжает Хлипоченко.
Впрочем, даже с автоматизированными средствами контроля и камерами наблюдения пограничники не спешат отказываться от старых проверенных методов обнаружения нарушителей. Например, контрольно-следовая полоса. Она бывает двух видов: искусственная и естественная. Первая оборудуется, как правило, вдоль ограждений — землю вспахивают и очищают от дерна, чтобы визуально засечь следы перебежчиков.
«Пока это самое надежное средство. Да, есть датчики, тепловизоры. Вот сработал датчик. Но что это: кабан или лиса? Ветер или ветка с дерева упала? А по следам все видно: сколько человек прошли, с грузом или без, переносили ли на себе других, чтобы запутать нас. Понятно даже, с какой скоростью, куда и откуда двигались люди. Это целая наука», — поясняет один из пограничников.
Иногда на помощь патрулям приходит сама природа.
Девственно чистое и гладкое морское побережье — отличная контрольно-следовая полоса. Любой отпечаток, оставленный на песке, держится минимум двое суток. Поэтому пограничники тщательно оберегают местный пляж и не выходят на него, даже если очень хочется искупаться.
Территориальное море, внутренние воды и исключительную экономическую зону России контролирует отряд пограничных сторожевых кораблей. Флагман подразделения — новейший ПСКР «Надежный» проекта 22460, сменивший на посту устаревшие корабли серии 12412 «Молния».
От советских эти корабли отличаются тем, что на них нет тяжелого вооружения. Раньше пограничники пользовались кораблями, построенными с учетом требований Минобороны. Так, «Молнии» создавались на базе ракетных катеров, были хорошо вооружены и могли в одиночку бороться с субмаринами противника, поскольку в зону ответственности пограничников входила и подводная среда. Также они несли несколько артустановок, торпедные аппараты и реактивно-бомбометные установки. Из-за мощного вооружения жизненное пространство для экипажа ограничивалось узкими проходами и тесными кубриками на 10-15 человек. Для обеспечения постоянного доступа в бою механизмы, провода и трубы декоративными панелями не закрывались.
Все это отрицательно сказывалось на быте и комфорту не способствовало.
На новом ПСКР из вооружения только артиллерийская 30-миллиметровая артиллерийская установка АК-630 и пара 12,7-миллиметровых пулеметов «Корд». Есть также два скоростных катера и вертолетная площадка. В современных реалиях этого вполне достаточно для остановки практически любого судна.
Для обеспечения высокой автономности особое внимание на «Надежном» уделено бытовому комфорту, за что моряки между собой называют его «круизным лайнером». Офицеры и мичманы живут по два человека в каютах, в каждой — отдельный санузел с душем и умывальниками. Коридоры широкие и светлые, с высоким подволоком. И, что сразу заметно, конструкторы потрудились над шумоизоляцией отсеков с различными механизмами и генераторами — их почти не слышно. На «Надежном» четыре машинных отделения, и все — необслуживаемые, контролируются через камеры видеонаблюдения.
Гордость командира — ходовая рубка — оборудована самым современным оборудованием. Удобные кресла похожи на водительские в большегрузных автомобилях. Большинство систем управляются дистанционно, многие полностью автоматизированы. Даже бортовой журнал — электронный. В море, кроме командира и штурмана, здесь также дежурит командир электромеханической части БЧ-5, который на старых ПСКР «моря не видел» — так сидел глубоко под палубой.
Автономность ПСКР — 30 суток. На корабле есть опреснительная установка с технологией обратного осмоса. Вода из нее получается не дистиллированная, а абсолютно пригодная для питья, с необходимым содержанием солей и витаминов.
Одна из функций «Надежного» — поисково-спасательное обеспечение. В каждой смене на корабле есть врач, на борту оборудована полноценная операционная, в которой можно проводить любые операции и даже принимать роды.
Зона ответственности отряда ПСКР — граница по внешнему контуру территориального моря на расстоянии 12 миль и исключительная экономическая зона России — 86 морских миль, где при наличии соответствующих разрешений зарубежные и российские суда могут вести рыболовство, исследовательские работы и разработку шельфа.
Нарушения госграницы, как и на суше, здесь происходят довольно редко. «Мелкие нарушители всегда есть. Браконьерские суда иногда пытаются тонну-две кильки схватить. Недавно поймали рыболовов-любителей. По правилам рыболовства на судне допускается две удочки на человека, а у них на двоих десятка два удочек. Изъяли весь инвентарь», — отмечает командир «Надежного» Дмитрий Биченко.
По его словам, в отличие, например, от Дальневосточного, Балтийский регион очень законопослушный. Нарушители обычно выполняют все требования пограничников, и до предупредительной стрельбы дело еще не доходило. Но, даже если и придется применять бортовое вооружение, главный принцип моряка-пограничника — не навредить людям. Максимум — вывести из строя винто-рулевую группу корабля или, в крайнем случае, ударить в машинное отделение судна.
«Сейчас стреляют больше для звукового эффекта, в район судна и с возвышением 45 градусов, чтобы свести риск попадания к минимуму. Это в СССР с нарушителями особо не церемонились. Стрелку выдавали координаты цели, и он наводил артустановку точно на судно. Предупредительная стрельба велась с выносами чуть дальше кормы или носа, а после выстрела или очереди наводчик снова направлял оружие на цель», — рассказывает Биченко.
Что касается взаимодействия с европейскими коллегами, то пограничники ни с той, ни с другой стороны проблем друг другу не доставляют.
«Почти на всех пограничных кораблях Литвы до сих пор служат русскоязычные командиры — с ними у нас доброе, рабочее общение. Но через 10-15 лет туда придет молодежь, тогда, возможно, будет посложнее».
«Трудно было в 1990-е, когда развалился СССР, некоторые даже не отвечали по радиостанции, если их вызывали на русском языке. Сейчас отношения стабилизировались. Как будет дальше — посмотрим», — улыбается командир «Надежного».
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