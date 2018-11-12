Россия и США провели тренировку по борьбе с нефтеразливами на Сахалине

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Совместная командно-штабная тренировка морских спасателей России и США по борьбе с нефтеразливами успешно завершилась на Сахалине, сообщает Морская спасательная служба Росморречфлота.

"Проведена международная командно-штабная тренировка Sakhalin Alpha-2018. Поставленные задачи были выполнены, учебные цели достигнуты", – говорится в сообщении.

Как уточнили в службе, на тренировке были отработаны вопросы взаимодействия с 17-м округом Береговой охраны штата Аляска при проведении операций по ликвидации разлива нефти, практически опробованы возможности использования картографического онлайн-сервиса ERMA (Environmental Response Management Application) в целях содействия координации реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Как сообщил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, также в Южно-Сахалинске прошел российско-американский семинар по вопросам снижения угроз загрязнения морской среды и реагированию на трансграничные разливы нефти. WWF России выступил соорганизатором мероприятия вместе с Морской спасательной службой РФ, Береговой охраной США, правительством штата Аляска, Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

"Мы рады, что, несмотря на непростые отношения между Россией и США сегодня, задачи по снижению экологических рисков в зоне Берингова пролива остаются приоритетными для двух стран", − подчеркнул руководитель программы по экологической политике топливно-энергетического комплекса WWF России Алексей Книжников.

Американские специалисты также отметили важность совместной работы. Руководитель региональной операционной поддержки NOAA Дуглас Хелтон от имени управления поблагодарил организаторов за предоставленную возможность посещения острова Сахалин и участия в дискуссиях на тему российско-американской готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

"Вовлеченность обеих стран и понимание подходов к реагированию поможет нам взаимодействовать в случае трансграничного нефтяного разлива. Обмен информацией по планам, данным и инструментам реагирования, включая модель распространения нефтяного пятна NOAA и платформу ERMA, поможет обеим странам оперативно реагировать на разлив, если он произойдет в этом трансграничном регионе", — считает Хелтон.

Как подчеркнули в WWF, Берингов пролив – глобально значимая экосистема. Именно здесь отмечается самая большая плотность биоразнообразия в Арктике. Птичьи базары достигают нескольких миллионов птиц, через пролив мигрирует десятки тысяч китов, таких как гренландский и серый, по обеим сторонам пролива находятся многочисленные лежбища тихоокеанских моржей.