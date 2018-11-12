На "Балтийском заводе" погрузили ядерные реакторы на атомный ледокол "Урал"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Два ядерных реактора "Ритм-200" погрузили на универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал" на предприятии "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщает завод.

"Специалисты АО "Балтийский завод" и "Спецтяжавтотранса" завершили погрузку двух ядерных реакторов "Ритм-200" на второй серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал", который строится сейчас на стапеле завода", — говорится в сообщении.

Отмечается, что погрузка реакторов впервые проводилась в условиях наклонного стапеля. До этого погрузка и монтаж реакторов на суда выполнялась при помощи плавучего крана у достроечной набережной на плаву. "Погрузка реактора в условиях стапеля открывает новые технологические возможности по монтажу реакторных установок, сокращает время достройки судна на плаву и снижает затраты в достроечный период", — отмечает завод.

"Ритм-200" – новая реакторная установка, разработанная в ОКБМ имени И.И. Африкантова для ледокольного флота, входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное преимущество новой силовой установки — в ее компактности и экономичности. Она имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. Ранее реакторы были загружены и установлены на универсальные атомные ледоколы "Арктика" и "Сибирь".

В настоящее время на Балтийском заводе по контракту с госкорпорацией "Росатом" идет строительство трех самых мощных российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Головной ледокол "Арктика" и первый серийный ледокол "Сибирь" ранее были спущены на воду.

Атомоходы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.