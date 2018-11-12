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В Рособоронэкспорте рассказали о росте спроса на российское оружие

(обновлено: 12:14 12.11.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтенд ОАО Рособоронэкспорт. Архивное фотоСтенд ОАО Рособоронэкспорт. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Существенная доля портфеля заказов компании "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") сформирована контрактами с арабскими государствами, а спрос на российское оружие растет, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

Вертолет Ми-171А2. Архивное фото
© Фото : ОАО "Вертолеты России"
Россия поставит Китаю шесть вертолетов Ми-171А2
Заявление сделано в преддверии пятой международной авиационной выставки Bahrain International Airshow 2018, которая пройдет с 14 по 16 ноября на авиабазе "Сахир" в Королевстве Бахрейн.

"Рособоронэкспорт" организует там единую российскую экспозицию. Всего компания представит более 250 образцов вооружения и военной техники, многие из которых подтвердили свои характеристики во время антитеррористической операции в Сирии.

"Оружие с маркой "Сделано в России" пользуется повышенным спросом, так как оно зарекомендовало себя с самой лучшей стороны в непростых боевых и климатических условиях на море, суше и в воздухе ", — сказал Михеев, слова которого привели в пресс-службе компании.

Истребитель Су-35. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Балашов
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Россия поставит в Китай истребители Су-35 и С-400 в срок
По его словам, портфель заказов Рособоронэкспорта недавно превысил рекордную планку в 50 миллиардов долларов, существенная доля из которых сформирована контрактами с арабскими государствами.

Михеев отметил, что для Рособоронэкспорта выставка Bahrain International Airshow — прекрасная возможность показать странам Персидского залива новейшие военные разработки российской оборонной промышленности и рассказать об их уникальных характеристиках.

"Многие из представляемых образцов для Военно-воздушных сил и войск ПВО не имеют аналогов в мире или же серьезно опережают своих иностранных конкурентов по ключевым показателям", — добавил он.

Что покажем

В компании рассказали, что страны Персидского залива проявляют огромный интерес к российским системам ПВО, самолетам, вертолетам и беспилотникам.

Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил 50 миллиардов долларов
Наибольшее внимание ожидается к многоцелевому сверхманевренному истребителю Су-35, многофункциональным фронтовым истребителям МиГ-29М/М2, учебно-боевому самолету Як-130. Рособоронэкспорт представит на выставке и такие новинки, как самолет-заправщик Ил-78МК-90А и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э).

В линейке винтокрылых машин особый интерес у иностранных заказчиков вызывают боевой вертолет Ми-28НЭ, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, транспортно-боевой вертолет Ми-35М и легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Рособоронэкспорт также представит пользующиеся популярностью легкий многоцелевой вертолет "Ансат" и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.

На стенде Рособоронэкспорта будет информация о комплексах с беспилотными летательными аппаратами российского производства, в том числе о комплексах с малоразмерными БЛА ближнего действия "Тахион" и "Орлан-10Е" и комплексе воздушной разведки с БЛА большой продолжительности полета "Орион-Э".

Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Рособоронэкспорт" достиг рекордных показателей благодаря сделке с Индией
Также компания видит серьезный экспортный потенциал в регионе у самой известной на сегодня зенитной ракетной системы большой дальности С-400 "Триумф", а также зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", переносного ЗРК "Верба".

Кроме того, компания представит широкий спектр радиоэлектронных средств, в том числе комплекс РЭБ с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами "Репеллент".

Также на выставке перед гостями и участниками BIAS выступят асы из пилотажной группы "Русские витязи".

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