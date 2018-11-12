МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Существенная доля портфеля заказов компании "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") сформирована контрактами с арабскими государствами, а спрос на российское оружие растет, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
"Рособоронэкспорт" организует там единую российскую экспозицию. Всего компания представит более 250 образцов вооружения и военной техники, многие из которых подтвердили свои характеристики во время антитеррористической операции в Сирии.
"Оружие с маркой "Сделано в России" пользуется повышенным спросом, так как оно зарекомендовало себя с самой лучшей стороны в непростых боевых и климатических условиях на море, суше и в воздухе ", — сказал Михеев, слова которого привели в пресс-службе компании.
Михеев отметил, что для Рособоронэкспорта выставка Bahrain International Airshow — прекрасная возможность показать странам Персидского залива новейшие военные разработки российской оборонной промышленности и рассказать об их уникальных характеристиках.
"Многие из представляемых образцов для Военно-воздушных сил и войск ПВО не имеют аналогов в мире или же серьезно опережают своих иностранных конкурентов по ключевым показателям", — добавил он.
Что покажем
В компании рассказали, что страны Персидского залива проявляют огромный интерес к российским системам ПВО, самолетам, вертолетам и беспилотникам.
В линейке винтокрылых машин особый интерес у иностранных заказчиков вызывают боевой вертолет Ми-28НЭ, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, транспортно-боевой вертолет Ми-35М и легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Рособоронэкспорт также представит пользующиеся популярностью легкий многоцелевой вертолет "Ансат" и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.
На стенде Рособоронэкспорта будет информация о комплексах с беспилотными летательными аппаратами российского производства, в том числе о комплексах с малоразмерными БЛА ближнего действия "Тахион" и "Орлан-10Е" и комплексе воздушной разведки с БЛА большой продолжительности полета "Орион-Э".
Кроме того, компания представит широкий спектр радиоэлектронных средств, в том числе комплекс РЭБ с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами "Репеллент".
Также на выставке перед гостями и участниками BIAS выступят асы из пилотажной группы "Русские витязи".