В Рособоронэкспорте рассказали о росте спроса на российское оружие

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Существенная доля портфеля заказов компании "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") сформирована контрактами с арабскими государствами, а спрос на российское оружие растет, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

Заявление сделано в преддверии пятой международной авиационной выставки Bahrain International Airshow 2018, которая пройдет с 14 по 16 ноября на авиабазе "Сахир" в Королевстве Бахрейн.

"Рособоронэкспорт" организует там единую российскую экспозицию. Всего компания представит более 250 образцов вооружения и военной техники, многие из которых подтвердили свои характеристики во время антитеррористической операции в Сирии.

"Оружие с маркой "Сделано в России" пользуется повышенным спросом, так как оно зарекомендовало себя с самой лучшей стороны в непростых боевых и климатических условиях на море, суше и в воздухе ", — сказал Михеев, слова которого привели в пресс-службе компании.

По его словам, портфель заказов Рособоронэкспорта недавно превысил рекордную планку в 50 миллиардов долларов, существенная доля из которых сформирована контрактами с арабскими государствами.

Михеев отметил, что для Рособоронэкспорта выставка Bahrain International Airshow — прекрасная возможность показать странам Персидского залива новейшие военные разработки российской оборонной промышленности и рассказать об их уникальных характеристиках.

"Многие из представляемых образцов для Военно-воздушных сил и войск ПВО не имеют аналогов в мире или же серьезно опережают своих иностранных конкурентов по ключевым показателям", — добавил он.

Что покажем

В компании рассказали, что страны Персидского залива проявляют огромный интерес к российским системам ПВО, самолетам, вертолетам и беспилотникам.

Наибольшее внимание ожидается к многоцелевому сверхманевренному истребителю Су-35, многофункциональным фронтовым истребителям МиГ-29М/М2, учебно-боевому самолету Як-130. Рособоронэкспорт представит на выставке и такие новинки, как самолет-заправщик Ил-78МК-90А и военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э).

В линейке винтокрылых машин особый интерес у иностранных заказчиков вызывают боевой вертолет Ми-28НЭ, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, транспортно-боевой вертолет Ми-35М и легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Рособоронэкспорт также представит пользующиеся популярностью легкий многоцелевой вертолет "Ансат" и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.

На стенде Рособоронэкспорта будет информация о комплексах с беспилотными летательными аппаратами российского производства, в том числе о комплексах с малоразмерными БЛА ближнего действия "Тахион" и "Орлан-10Е" и комплексе воздушной разведки с БЛА большой продолжительности полета "Орион-Э".

Также компания видит серьезный экспортный потенциал в регионе у самой известной на сегодня зенитной ракетной системы большой дальности С-400 "Триумф", а также зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", переносного ЗРК "Верба".

Кроме того, компания представит широкий спектр радиоэлектронных средств, в том числе комплекс РЭБ с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами "Репеллент".

Также на выставке перед гостями и участниками BIAS выступят асы из пилотажной группы "Русские витязи".