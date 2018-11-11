Уроки Первой мировой: как события в Ипре привели к гонке химоружия

ИПР (Бельгия), 11 ноя — РИА Новости. Первая мировая война, столетие окончания которой отмечается в воскресенье, стала временем зарождения еще одной войны — гонки химоружия, которое впервые массово было применено в бельгийском Ипре: умиротворяющие пейзажи фламандской глубинки сегодня не напоминают об окутанных смертоносным "ипритом" и выжженных артогнем полях, но история все еще хранит память о том, что привело европейские державы к использованию средств массового поражения, несмотря на Гаагскую конвенцию.

Одиннадцатого ноября отмечается 100-летие окончания Первой мировой войны. В этот день в 1918 году в Компьенском лесу командующий войсками Антанты французский маршал Фердинанд Фош и английский адмирал Росслин Уимисс подписали перемирие с главой немецкой делегации генерал-майором Детлофом фон Винтерфельдом.

"Война в войне"

Средневековый город Ипр и его окрестности оказались уже с осени 1914 года театром ожесточенных сражений и артиллерийских обстрелов. В мае 1915 года город покинули последние жители, и он окончательно превратился в зону боевых действий. К концу 1917 года в городе не осталось ни одного целого строения. Свидетельства войны сегодня можно увидеть в городском музее, который располагается в полностью восстановленном историческом здании. В преддверии годовщины окончания Первой мировой очередь за билетами в музей, постоянная экспозиция которого работает с 2011 года, растянулась на десятки метров.

С воссозданной колокольни, превращенной в период войны в руины, сейчас открывается панорамный вид на пасторальные окрестности, где сто лет назад шли кровопролитные бои: на военных кладбищах здесь захоронены 425 тысяч человек, среди них бельгийцы, французы, британцы, канадцы. Апокалиптического вида черно-белые фотографии той эпохи запечатлели масштаб разрушений. О войне помнят не только фотографии: на выставленном в музее срезе с 235-летнего дуба, который застал еще Французскую революцию, отчетливо видны потемневшие "раны" от попадания осколков и пуль в начале 20-го века.

Музейные материалы свидетельствуют о том, что сложившаяся вокруг Ипра тяжелая позиционная война, когда воюющим сторонам не удавалось переломить ситуацию, фактически предопределила будущую трагедию с применением химоружия: стороны отчаянно искали тактические способы прорвать оборону. Германское командование выбрало этот район как полигон для первого крупного применения химического оружия в условиях активных боевых действий, повлекшего массовые жертвы: 150 тонн хлора, содержащегося в 5,8 тысячи баллонах, были выпущены в атмосферу на 6-километровом участке фронта. Первые испытания будущего химоружия проводились зимой и весной 1915 года тоже в Бельгии. Окрестности Ипра стали местом применения трех разных типов химоружия.

Собранные в музейной экспозиции первые трофейные, довольно примитивные средства химической защиты, уже более совершенные противогазы, артиллерийские орудия для ведения огня боеприпасами с отравляющими веществами, разорвавшиеся химснаряды, газовые баллоны, из которых ядовитое облако стеной шло на позиции противника, инструкции медицинской службы о правилах защиты от "иприта", фотографии первых жертв необъявленной химической войны наглядно напоминают об истории применения европейскими армиями — Германии, Великобритании и Франции — нового вида оружия массового поражения, несмотря на действовавшую Гаагскую конвенцию 1899 года, формально запрещавшую снаряды с удушающими газами.

Историк Оливье Лепик, специализирующийся на изучении "Великой химической войны", поделился с РИА Новости результатами своих исследований этого исторического эпизода. По его словам, несмотря на то что появление смертоносного химического оружия вызвало шок и стало одним из самых крупных с военной точки зрения событий Первой мировой, этот аспект все еще остается недостаточно изученным.

© Фото : Public Domain Немецкие солдаты с мулом в противогазах во время Первой Мировой войны © Фото : Public Domain Немецкие солдаты с мулом в противогазах во время Первой Мировой войны

Точка отсчета



Большинство историков сходятся во мнении, что боевое применение хлора германскими войсками в апреле 1915 года под Ипром против позиций, удерживаемых французскими и бельгийскими частями, можно считать фактическим началом химической войны.

Однако после атаки 22 апреля ответственность за развязывание этой войны Франция и Германия переложили друг на друга, потому что хоть Германия и применила отравляющее вещество для прорыва обороны противника на несколько километров вглубь, французская армия сама располагала к тому моменту некоторыми "удушающими" средствами. Париж заявлял, что имевшиеся в его распоряжении химсредства, разработанные до 1914 года, не нарушали Гаагскую конвенцию, так как не приводили к гибели противника, но факт обладания ими уже "был первым шагом в направлении химической войны", полагает Лепик.

"Эффект хлора был немедленным и ужасным. Сначала даже никто не понял, что происходит, потому что газовая завеса смешалась с дымом от взрывов", — рассказывает историк о событиях столетней давности. Точные данные о числе жертв первой массовой химатаки доподлинно не установлены: называют цифры от 2 тысяч до 5 тысяч погибших и до 10 тысяч пострадавших. Но по оценке Лепика, число погибших, по всей вероятности, составляло от 800 до 1,2 тысячи человек.

Реакция союзников была оперативной: военным было рекомендовано использовать для защиты марлевые повязки, пропитанные раствором гипосульфита и карбоната соды. Серьезным последствием этой атаки стало начало фактической гонки химвооружений, потому что уже весной и летом французские и британские войска начали активно испытывать и производить в промышленных масштабах этот тип вооружений. По данным эксперта, к началу осени 1915 года британцы располагали на фронте 180 тоннами хлора в 6 тысячи емкостях.

Французская сторона тоже не теряла времени: в июне того же года создается управление по боевым химическим веществам, разрабатываются артиллерийские снаряды с отравляющими веществами, которые, впрочем, оказались на том этапе не очень эффективными в боевых условиях. "Но в течение всего нескольких месяцев, и вопреки всем прогнозам немецких специалистов, союзники уже были в состоянии реагировать на химические инициативы противника", — констатирует Лепик. Свидетельством этому стало применение самими союзниками в сентябре 1915 года химоружия при контрнаступлении под городом Лоос.

Токсичная эскалация



Противостояние на химическом фронте привело к эскалации и созданию еще более смертоносных веществ. Военные специалисты с обеих сторон быстро осознали, что развитие средств защиты дыхательных путей в значительной мере нейтрализовало поражающую силу химоружия. Поэтому исследования велись как по средствам доставки, так и самим характеристикам отравляющих составов. В арсенале британской армии появился "миномет Ливенса", который позволял с достаточной для того времени точностью забрасывать баллоны с фосгеном на укрепленные позиции противника.

"Химический снаряд постепенно стал доминирующим вектором химвойны… В последние недели войны почти четверть артиллерийских снарядов, выпущенных главными участниками, содержала токсичные вещества, а 94% химических веществ происходили из артиллерийских снарядов", — говорится в исследовании Лепика. В 1917 году произошло появление и нового вида химических агентов, содержащих мышьяк. Германская армия применила их в июле вблизи фламандского Ньюпорта, а затем в районе того же Ипра.

"Каждое новое вещество превосходило по вредности предыдущее, это была настоящая эскалации токсичности", — отмечает историк. Но так как совершенствование защитных средств тоже не стояло на месте, германские военные инженеры пришли к мысли о применении вещества, принципиально отличавшегося по способу воздействия.

"В ночь с 12 на 13 июля 1917 года немецкая артиллерия начала обстрел позиций, удерживаемых британскими дивизиями вблизи Ипра. Люди даже не понимали, что они стали жертвами химической атаки, разве что некоторые обратили внимание на небольшой запах чеснока или горчицы", — рассказывает историк о событиях применения "иприта", от которого пострадали свыше 14 тысяч военных, порядка 500 скончались.

Уже в 1918 году иприт появился и в арсенале британско-французских сил. "Эта непрекращающаяся борьба, несомненно, была одним из ключей химической войны. И если в 1915 году все участники боевых действий в Европе вместе использовали 3,6 тысячи тонн химвеществ, то в 1918 году эта цифра составила уже 59 тысяч тонн", — указывает Лепик.

В апреле 1997 года была создана Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Это произошло после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, открытой к подписанию в январе 1993 года. Целью ОЗХО является полная ликвидации химического оружия во всем мире.