Экзотика террора. Самое необычное оружие в арсенале сирийских боевиков.

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Любой международный вооруженный конфликт, в котором прямо или опосредованно принимают участие более двух сторон, быстро превращается в своеобразную "полевую выставку" вооружений и боевой техники разных конструкторских школ. Все крупные геополитические игроки поддерживают своих союзников и "прокси", снабжая их либо оружием собственного производства, либо закупленным на стороне. В сирийской войне рекордсменами по разнообразию арсенала стали боевики террористических организаций и отрядов вооруженной оппозиции. О самом странном "железе", применяемом боевиками в стычках с правительственной армией и друг с другом, — в материале РИА Новости.

Гость из прошлого

В ноябре 2015 года подразделения Сирийской арабской армии (САА) вели тяжелые бои в районе населенного пункта Сальма в провинции Латакия. Крупная бандгруппа "Джебхат-ан-Нусры"* попала в окружение и пошла на прорыв. Первым на позиции САА выкатился диковинный угловатый танк, совсем не похожий на старые советские "тэшки", составлявшие костяк парка тяжелой бронетехники террористов. Машина успела сделать несколько выстрелов, после чего ее двумя меткими попаданиями в борт уничтожил правительственный Т-72. Российские и сирийские военные специалисты, позже осмотревшие танк, были сильно удивлены: это оказался древний британский Centurion MK 3 производства начала 1950-х. А самую первую модификацию этой машины спроектировали еще в годы Второй мировой!

Третьих "Центурионов" с 83,8-миллиметровыми пушками QF 20 pounder выпустили не так уж и много — около 700 единиц. Однако они успели повоевать на Ближнем Востоке в многочисленных арабо-израильских конфликтах, а также в ирано-иракской войне. "Центурион", подбитый под Сальмой, попал к террористам "Джебхат-ан-Нусры"* с территории Иордании, закупившей у Великобритании в свое время почти три сотни этих машин разных модификаций. Сегодня остов "Центуриона" можно увидеть в парке "Патриот" на выставке трофейного вооружения, захваченного у боевиков в Сирии.

Броневик для курдов

Современная бронетехника стран НАТО встречается у воюющих группировок в Сирии нечасто и, как правило, только у тех сторон, которые открыто поддерживаются Вашингтоном и Брюсселем. Больше всего в этом плане повезло бойцам курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Они активно используют американское, немецкое и бельгийское оружие, а также транспорт западного производства. И если видавшими виды внедорожниками "Хамви" никого уже не удивить, то тяжелые бронемашины Cougar класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected — "защищенный от мин и нападений из засады") появились в самих США относительно недавно — в 2002 году.

На фотографиях из Сирии "засветилась" модификация Badger, которой американцы с 2007-го активно вооружали иракскую армию. Эта машина встречалась в двух вариантах — четырех- и шестиколесном, перевозящих десять и шестнадцать бойцов в полной боевой выкладке соответственно. Десантный отсек представляет собой бронированную капсулу, надежно защищающую от подрыва самодельных взрывных устройств (СВУ) и, как сообщалось, обстрела из стрелкового оружия вплоть до калибра 12,7 миллиметра. На крыше автомобиля есть люк для пулеметчика. Кроме того, Badger можно оснастить дистанционно управляемой "рукой"-манипулятором для обследования предполагаемых мест закладки СВУ.

Привет от Хуго Шмайссера

Военнослужащие САА регулярно изымают у пленных боевиков немецкие штурмовые винтовки StG 44 Sturmgewehr, использовавшиеся частями вермахта и СС с 1943 по 1945 год. Несколько десятков единиц антикварной "стрелковки", к примеру в начале 2016-го обнаружили на складе террористов в городе Хан аш-Ших в 15 километрах от Дамаска. В самом начале гражданского конфликта отряды вооруженной оппозиции захватили армейские склады в Алеппо, на которых хранились пять тысяч экземпляров StG 44. Оттуда они разошлись по всей Сирии. Многие из них служат прекрасным образцом "колхозного тюнинга". Боевики наваривали на оружие планки Пикатини для монтажа оптических прицелов, устанавливали на дульный срез самодельные пламегасители и даже пытались приладить вместо цевья кустарные подствольные гранатометы. Увидев эти поделки, немецкий конструктор Хуго Шмайссер, создавший StG 44, был бы, вероятно, сильно удивлен.

Впрочем, поражает не сам факт применения "Штурмгевера" на Ближнем Востоке — в конце концов, немцы успели произвести почти полмиллиона автоматов, которые находились на вооружении двух десятков государств. Но производство промежуточных патронов калибром 7,92х33 миллиметра было прекращено в 1945 году. Видимо, немцы делали большую ставку на это оружие и заготовили немало боеприпасов — их хватило почти на 80 лет активной эксплуатации StG 44, и этот автомат продолжает воевать.

Удар в "воздух"

О том, что у боевиков в Сирии есть переносные зенитно-ракетные комплексы, говорили давно. Эти данные окончательно подтвердились 3 февраля этого года, когда в провинции Идлиб из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25. До сих пор не установлено, из какого именно комплекса обстреляли самолет. По одной из версий, это был китайский FN-6 — экспортный вариант "домашнего" HY-6. КНР поставляла это оружие в Малайзию, Камбоджу, Судан, Перу и Пакистан. Из последнего, по информации ряда СМИ, несколько единиц ПЗРК и попали в Сирию, где "засветились" на фотографиях в руках боевиков.

Комплекс способен уничтожать низколетящие воздушные цели на высотах от 500 метров до пяти километров. Зона поражения по дальности — от 500 метров до пяти километров, по высоте — от 15 метров до 3,5 километра. Максимальная скорость цели при стрельбе навстречу — 300 метров в секунду, при стрельбе вдогон — 360 метров в секунду. По данным СМИ, помимо китайских FN-6, террористы могут располагать небольшим количеством американских ПЗРК "Стингер", которые производятся по лицензии турецкой фирмой "Рокетсан".

* Террористическая организация, запрещенная в России.