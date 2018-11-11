ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Экзотика террора. Самое необычное оружие в арсенале сирийских боевиков.

02392
© AP Photo / Raqqa Media CenterБоевики ИГИЛБоевики ИГИЛ
© AP Photo / Raqqa Media Center

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Любой международный вооруженный конфликт, в котором прямо или опосредованно принимают участие более двух сторон, быстро превращается в своеобразную "полевую выставку" вооружений и боевой техники разных конструкторских школ. Все крупные геополитические игроки поддерживают своих союзников и "прокси", снабжая их либо оружием собственного производства, либо закупленным на стороне. В сирийской войне рекордсменами по разнообразию арсенала стали боевики террористических организаций и отрядов вооруженной оппозиции. О самом странном "железе", применяемом боевиками в стычках с правительственной армией и друг с другом, — в материале РИА Новости.

Гость из прошлого

В ноябре 2015 года подразделения Сирийской арабской армии (САА) вели тяжелые бои в районе населенного пункта Сальма в провинции Латакия. Крупная бандгруппа "Джебхат-ан-Нусры"* попала в окружение и пошла на прорыв. Первым на позиции  САА выкатился диковинный угловатый танк, совсем не похожий на старые советские "тэшки", составлявшие костяк парка тяжелой бронетехники террористов. Машина успела сделать несколько выстрелов, после чего ее двумя меткими попаданиями в борт уничтожил правительственный Т-72. Российские и сирийские военные специалисты, позже осмотревшие танк, были сильно удивлены: это оказался древний британский Centurion MK 3 производства начала 1950-х. А самую первую модификацию этой машины спроектировали еще в годы Второй мировой!

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкТанк "Центурион", представленный на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии, в рамках форума "Армия-2018"
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Танк "Центурион", представленный на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии, в рамках форума "Армия-2018"

Третьих "Центурионов" с 83,8-миллиметровыми пушками QF 20 pounder выпустили не так уж и много — около 700 единиц. Однако они успели повоевать на Ближнем Востоке в многочисленных арабо-израильских конфликтах, а также в ирано-иракской войне. "Центурион", подбитый под Сальмой, попал к террористам "Джебхат-ан-Нусры"* с территории Иордании, закупившей у Великобритании в свое время почти три сотни этих машин разных модификаций. Сегодня остов "Центуриона" можно увидеть в парке "Патриот" на выставке трофейного вооружения, захваченного у боевиков в Сирии.

Броневик для курдов

Современная бронетехника стран НАТО встречается у воюющих группировок в Сирии нечасто и, как правило, только у тех сторон, которые открыто поддерживаются Вашингтоном и Брюсселем. Больше всего в этом плане повезло бойцам курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Они активно используют американское, немецкое и бельгийское оружие, а также транспорт западного производства. И если видавшими виды внедорожниками "Хамви" никого уже не удивить, то тяжелые бронемашины Cougar класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected — "защищенный от мин и нападений из засады") появились в самих США относительно недавно — в 2002 году.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкВоенная техника курдской пешмерга
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Военная техника курдской пешмерга

На фотографиях из Сирии "засветилась" модификация Badger, которой американцы с 2007-го активно вооружали иракскую армию. Эта машина встречалась в двух вариантах — четырех- и шестиколесном, перевозящих десять и шестнадцать бойцов в полной боевой выкладке соответственно. Десантный отсек представляет собой бронированную капсулу, надежно защищающую от подрыва самодельных взрывных устройств (СВУ) и, как сообщалось, обстрела из стрелкового оружия вплоть до калибра 12,7 миллиметра. На крыше автомобиля есть люк для пулеметчика. Кроме того, Badger можно оснастить дистанционно управляемой "рукой"-манипулятором для обследования предполагаемых мест закладки СВУ.

Привет от Хуго Шмайссера

Военнослужащие САА регулярно изымают у пленных боевиков немецкие штурмовые винтовки StG 44 Sturmgewehr, использовавшиеся частями вермахта и СС с 1943 по 1945 год. Несколько десятков единиц антикварной "стрелковки", к примеру в начале 2016-го обнаружили на складе террористов в городе Хан аш-Ших в 15 километрах от Дамаска. В самом начале гражданского конфликта отряды вооруженной оппозиции захватили армейские склады в Алеппо, на которых хранились пять тысяч экземпляров StG 44. Оттуда они разошлись по всей Сирии. Многие из них служат прекрасным образцом "колхозного тюнинга". Боевики наваривали на оружие планки Пикатини для монтажа оптических прицелов, устанавливали на дульный срез самодельные пламегасители и даже пытались приладить вместо цевья кустарные подствольные гранатометы. Увидев эти поделки, немецкий конструктор Хуго Шмайссер, создавший StG 44, был бы, вероятно, сильно удивлен.

© РИА Новости / Андрей СтанавовПерейти в фотобанкГерманские автоматы Sturmgewehr 44 времен Второй мировой войны, представленные на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии, в рамках форума "Армия-2018"
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Германские автоматы Sturmgewehr 44 времен Второй мировой войны, представленные на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии, в рамках форума "Армия-2018"

Впрочем, поражает не сам факт применения "Штурмгевера" на Ближнем Востоке — в конце концов, немцы успели произвести почти полмиллиона автоматов, которые находились на вооружении двух десятков государств. Но производство промежуточных патронов калибром 7,92х33 миллиметра было прекращено в 1945 году. Видимо, немцы делали большую ставку на это оружие и заготовили немало боеприпасов — их хватило почти на 80 лет активной эксплуатации StG 44, и этот автомат продолжает воевать.

Удар в "воздух"

О том, что у боевиков в Сирии есть переносные зенитно-ракетные комплексы, говорили давно. Эти данные окончательно подтвердились 3 февраля этого года, когда в провинции Идлиб из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25. До сих пор не установлено, из какого именно комплекса обстреляли самолет. По одной из версий, это был китайский FN-6 — экспортный вариант "домашнего" HY-6. КНР поставляла это оружие в Малайзию, Камбоджу, Судан, Перу и Пакистан. Из последнего, по информации ряда СМИ, несколько единиц ПЗРК и попали в Сирию, где "засветились" на фотографиях в руках боевиков.

© AFP 2018 / Mahmoud TahaСирийские боевики с ПЗРК на окраине Хомса
© AFP 2018 / Mahmoud Taha
Сирийские боевики с ПЗРК на окраине Хомса

Комплекс способен уничтожать низколетящие воздушные цели на высотах от 500 метров до пяти километров. Зона поражения по дальности — от 500 метров до пяти километров, по высоте — от 15 метров до 3,5 километра. Максимальная скорость цели при стрельбе навстречу — 300 метров в секунду, при стрельбе вдогон — 360 метров в секунду. По данным СМИ, помимо китайских FN-6, террористы могут располагать небольшим количеством американских ПЗРК "Стингер", которые производятся по лицензии турецкой фирмой "Рокетсан".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена