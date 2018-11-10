Генерал-полковника Александра Журавлева назначили командующим войсками ЗВО

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Журавлева командующим войсками Западного военного округа (ЗВО), сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Указом президента Российской Федерации Герой России генерал-полковник Александр Журавлёв назначен командующим войсками Западного военного округа", — сообщил Мугинов.

Летом командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов был назначен заместителем министра обороны РФ.

Журавлев в декабре 2013 года был назначен на должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), с мая 2015 года — начальник штаба и первый заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО). С марта 2017 года — заместитель начальника Генштаба ВС РФ, с ноября 2017 года командовал войсками Восточного военного округа (ВВО).