Генерал-лейтенанта Михайлюка назначили начальником крымского управления ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Новым начальником УФСБ России по Крыму и Севастополю стал генерал-лейтенант Леонид Михайлюк, сообщает пресс-служба управления.

На посту начальника УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Михайлюк сменил генерал-лейтенанта Виктора Палагина, который возглавлял крымское управление с апреля 2014 года.

"Новым начальником управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю стал генерал-лейтенант Леонид Михайлюк, в пятницу прошло его представление личному составу", — сказано в сообщении.

Леонид Михайлюк служит в ФСБ более 35 лет. С 1984 по 1992 годы проходил службу в Дальневосточном пограничном округе, с 1992 по 2001 годы – на Северном Кавказе, в Республике Адыгея, где возглавлял отдел по борьбе с терроризмом. С 2001 по 2011 годы Леонид Михайлюк служил в Приволжском федеральном округе в должности заместителя начальника УФСБ России по Пермскому краю. С 2011 по 2016 годы возглавлял УФСБ России по Вологодской области. С 2016 по октябрь 2018 годы руководил управлением ФСБ России по Калининградской области.

Михайлюк имеет правительственные награды: орден Александра Невского, орден Мужества, орден "За личное мужество", орден "За военные заслуги", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медаль "За отвагу".

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