В России началось серийное производство комплексов РЭБ для крылатых ракет

ЧЖУХАЙ, 9 ноя — РИА Новости. Серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы для крылатых ракет началось в России, заявил в пятницу РИА Новости в ходе авиасалона Airshow China-2018 советник первого заместителя гендиректора предприятия-разработчика данных комплексов-концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев.

"Сегодня наши крылатые ракеты имеют полноценный бортовой комплекс обороны, потому что такое стратегическое оружие нужно очень хорошо защитить. Эти системы успешно прошли все испытания и уже находятся в серийном производстве", — сказал он.

Михеев пояснил, что сегодня такими системами РЭБ оснащаются такие новейшие ракеты как Х-101 и Х-102.

Носителями ракет Х-101 и Х-102 выступают стратегические ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160. Согласно открытым источникам, ракеты могут нести ядерную боевую часть.