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Экс-военный рассказал о неэффективности российской ядерной "Мертвой руки"

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© РИА Новости / Сергей КазакПодготовка к запуску ракеты. Архивное фотоПодготовка к запуску ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Казак

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (1994-1996 годы) генерал-полковник Виктор Есин в интервью газете "Звезда" объяснил, почему российская система автоматического ответного ядерного удара "Периметр" может оказаться бесполезной в случае военного конфликта.

Пуск баллистической ракеты. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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СМИ объяснили, почему России не нужно новое оружие для уничтожения США
По мнению Есина, после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) российская система "Периметр" (на Западе известна как Dead Hand — "Мертвая рука") может потерять свою эффективность.

Он заявил, что эта система функционирует и прошла модернизацию. "Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора", — считает Есин.

США смогут добиться этого, если разместят в Европе баллистические ракеты средней дальности, которые нарушают договор ДРСМД. С помощью таких ракет они смогут уничтожить основную часть российских ракетных средств в европейской части, а остальные перехватить на траектории полета посредством ПРО, отметил он.

Ядерный взрыв. Архивное фото
© Depositphotos / curraheeshutter
Эксперт описал начало возможной ядерной войны России с США
Есин также подчеркнул, что в текущих условиях России придется пересматривать свою военную доктрину и ускоренно налаживать выпуск ракет средней дальности, добавив, что в сжатые сроки это можно сделать на базе трехступенчатой ракеты "Ярс".

"Но если откровенно, эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет. Если США начнут разворачивать в Европе свои ракеты, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара", — заявил Есин.

При этом он считает, что России стоит делать упор на развитие гиперзвукового оружия, ответов на которое на Западе еще нет.

Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото
© Минобороны РФ
Военный эксперт назвал "гарантированный способ уничтожения США"
"Но главное, как мне представляется, придется наращивать гиперзвуковые средства — чтобы моментально ответить противнику. Чем грознее оружие, которым ты располагаешь, тем меньше вероятность военного конфликта", — подвел итог Есин.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Президент заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
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