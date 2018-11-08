Эксперт спрогнозировал начало ядерной войны России с США

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Потенциальная война между Россией и США может начаться с применения обычного оружия, и через продолжительное время — от нескольких суток до месяца и более — будет использовано ядерное оружие, написал в статье для "Военно-промышленного курьера" военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.
Подобные действия возможного агрессора, по мнению эксперта, дадут России время на упреждающие меры, например, нанесение превентивного удара неядерным оружием по районам базирования нацеленных на Россию баллистических и крылатых ракет. Для этого Москва может задействовать комплексы "Калибр", Х-101 и "Кинжал".
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.