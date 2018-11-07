В ФСБ рассказали о тенденциях развития террористических групп

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Разрозненные террористические группы стремятся к объединению в закрытые сообщества с целью прихода к власти, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

"Спецслужбам и правоохранительным органам особое внимание следует обратить на тенденцию объединения разрозненных экстремистских групп в закрытые сообщества, которые действуют на конспиративной основе и стремятся к установлению контактов с террористическим подпольем как внутри, так и в рамках межстрановой "кооперации", — сказал он.

"Стратегической целью подобных структуры является свержение действующих политических режимов и приход к власти, тактическими задачами становятся совершение террористических атак в отношении представителей государственных и правоохранительных органов", — добавил Бортников.

По его словам, в указанные структуры вовлекаются молодые люди, где их подвергают массированной идеологической обработке, обучают приемам террора с использованием оружия и самодельных взрывных устройств.