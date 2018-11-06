Сенатор объяснил лидерство российской армии в Европе автономностью ОПК

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс полностью автономен, это обеспечивает лидерство армии РФ в Европе, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Россия в опубликованном ранее изданием Business Insider рейтинге 25 сильнейших армий Европы заняла первое место.

"Обеспечение нашей армии полностью организуется и осуществляется в России. Мы ни от кого не зависим. Наш оборонно-промышленный комплекс полностью автономен: любую боевую единицу мы производим у себя без использования импортных технологий, комплектующих элементов и изделий. По этому критерию мы превосходим не только страны Евросоюза, но и весь мир, в том числе Соединенные Штаты Америки", — сказал Бондарев, говоря о рейтинге Business Insider.

Он подчеркнул, что страны НАТО в этом плане взаимозависимы, и лидер блока США не является исключением.

"Хотя, конечно, справедливости ради следует отметить, что больше зависимы остальные члены альянса от них. Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по созданию объединенной армии Европы, независимой от американского покровительства, – своеобразный "звоночек": покровительство Штатов уже давно из щита превратилось для европейцев в тиски, которые с каждым годом сжимают их все сильнее", — заявил глава комитета СФ.

По его словам, эта "зависимость тяготит не только Францию, но и Германию, и другие европейские страны". "Потихоньку их сопротивление крепнет", — сказал Бондарев.