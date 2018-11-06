Путин отметил достижения России в сфере ВТС

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в сфере ВТС у России есть и серьёзные достижения, и понимание стоящих масштабных задач.

"Словом, в сфере ВТС у нас есть и серьёзные достижения, и понимание стоящих перед нами масштабных задач", — сказал глава государства на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

Он добавил, что сейчас новым моментом является и растущая заинтересованность иностранных заказчиков в современных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), а также в локализации производства военной продукции на своей территории. "Мы, разумеется, это учитываем. Так, за последние пять лет объём совместных НИОКРов с целью модернизации и разработки новых образцов вооружений вырос на 35%", — отметил Путин.