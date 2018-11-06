В России за шесть лет стало в 30 раз больше Крылатых ракет

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Количество крылатых ракет в российской армии возросло в 30 раз за шесть лет, сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда" в статье, посвященной шестилетию руководства Сергея Шойгу министерством обороны РФ.

"В результате количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет – более чем в 30 раз", — пишет издание.

Отмечается, что в основном такой рост был достигнут за счет поставок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также подводных и надводных кораблей с ракетными комплексами "Калибр".

Ровно шесть лет назад, 6 ноября 2012 года, Сергей Шойгу был назначен министром обороны РФ.