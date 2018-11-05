МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российская армия заняла первое место в рейтинге вооруженных сил стран Европы, опубликованном на портале Business Insider.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как численность военнослужащих и боевой техники, уровень развития промышленности, транспортной системы, природные ресурсы и мобилизационный потенциал.

Вооруженные силы России, по подсчетам составителей рейтинга, насчитывают более 3,5 миллиона человек, почти 4 тысячи самолетов, более 20 тысяч танков и 350 кораблей всех типов, а военный бюджет страны достигает 47 миллиардов долларов.

У Франции, занимающей второе место, около 390 тысяч военнослужащих, более 1 200 самолетов и 400 танков. Ее военные расходы — около 40 миллиардов долларов. На третью строчку рейтинга его составители поместили Великобританию. Численность ее вооруженных сил — около 280 тысяч человек, а оборонный бюджет достигает 50 миллиардов долларов.

В первую десятку также вошли Турция, Германия, Италия, Испания, Польша, Греция и Украина. Слабейшими вооруженными силами из всех 25 стран, представленных в списке, обладает Бельгия. При составлении рейтинга авторы статьи использовали данные сайта Global Firepower.