Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Владимир Путин предложил вернуть российской военной разведке название Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ.
По его словам, разведка — неотъемлемая часть воинского дела и ратной науки, так было всегда и везде на протяжении веков.
"Уверен в вашем профессионализме, в личной смелости и решительности, в том, что каждый из вас сделает все для России и нашего народа", — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что как Верховный главнокомандующий высоко ценит информацию и аналитические материалы и доклады, которые готовятся для руководства страны в Главном управлении Генштаба.
Главное управление Генерального штаба было образовано в 2010 году, после переименования Главного разведывательного управления Генштаба. Глава ведомства — генерал-полковник Игорь Коробов.