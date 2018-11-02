Российские военные досрочно получили последний в этом году полк С-400

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "Алмаз-Антей" поставил Минобороны заключительный в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.

Таким образом, производитель досрочно исполнил обязательства по госзаказу.

"Торжественная церемония передачи очередного, заключительного в текущем году полка "четырехсотки" прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области", — уточнили в пресс-службе.

По требованию заказчика, техника при передаче выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей. "Приемо-сдаточные испытания прошли успешно", — добавили в концерне.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Кроме России, комплексы стоят на вооружении турецкой и китайской армий, недавно заключен контракт на поставку "Триумфов" Индии.