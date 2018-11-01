Портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил 50 миллиардов долларов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Портфель Рособоронэкспорта по состоянию на ноябрь 2018 года превышает 50 миллиардов долларов, заявил в четверг гендиректор госкорпорации "Ростех" (включает в свой состав РОЭ) Сергей Чемезов.

1 ноября 2018 года организации-спецэкспортеру военной техники исполняется 18 лет.

"За 18 лет Рособоронэкспорт стал одним из мировых лидеров в области поставок вооружения и военной техники и достиг рекордных показателей. Сегодня Россия уверенно держит второе место в мире по объемам военно-технического сотрудничества. Портфель заказов Рособоронэкспорта превышает 50 миллиардов долларов США, а суммарный объем поставок за все годы превысил 150 миллиардов долларов", — сказал Чемезов.