МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в этом году подписал контракты на поставку вооружений за рубеж на общую сумму порядка 19 миллиардов долларов – это почти на 25% больше, чем за весь прошлый год, сообщил в четверг гендиректор Александр Михеев.

Такого показателя удалось достичь благодаря рекордной сделке с Индией на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Контракт стал крупнейшим за всю историю "Рособоронэкспорта".

"Всего в 2018 году мы осуществили поставки вооружения и военной техники более чем в 40 стран. При этом подписали свыше 1,1 тысячи контрактных документов на сумму около 19 миллиардов долларов, что почти на четверть превышает аналогичный показатель за весь прошлый год", — сказал Михеев.

Сегодня организации-спецэкспортеру военной техники исполняется 18 лет.