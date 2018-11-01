Удар трезубцем. Почему учения НАТО в Норвегии могут дорого обойтись Европе

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов, Андрей Станавов. Более полусотни кораблей, 250 самолетов, десять тысяч единиц транспорта и 50 тысяч человек личного состава — военных маневров такого размаха Северная Европа не видела со времен холодной войны. В четверг в Норвегии стартует активная фаза учений НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец"), в которых участвуют 29 стран. Шведы и финны оказывают альянсу поддержку. О том, против кого направлено острие "трезубца" и почему реакция России не заставила себя долго ждать, — в материале РИА Новости.
Орды с севера
Условно-боевые действия сил альянса проводятся с 25 октября по 7 ноября на море, суше и в воздухе. География театра впечатляет: центральная и восточная часть Норвегии, прилегающие районы Северной Атлантики, датские проливы Балтийского моря, Норвежское и Северное моря, Исландия, воздушное пространство Швеции и Финляндии. Командует парадом американский адмирал Джеймс Фогго.
Согласно сценарию, мирная Норвегия подверглась военной агрессии некой вымышленной северной страны "Муринус" (по латыни "паук") и отчаянно отбивается.
Мощной агрессии "Муринуса" дружно противостоят объединенные "силы Юга", представленные морпехами из Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Турции, Финляндии, Франции и Швеции. Роль поднявшегося в ружье народного ополчения играет норвежская нацгвардия. С воды всех прикрывают две военно-морские группы НАТО — SNMG1 и SNMG2, группа минных тральщиков и голландская корабельная амфибийная группа.
После отражения первого натиска стороны поменяются ролями: "силы Юга" перейдут в контратаку, а "силы Севера" будут обороняться, что позволит командованию обкатать объединенные группировки в разных режимах общевойскового боя. В НАТО не скрывают, что главная цель маневров — попрактиковаться в быстрой переброске крупных сил через Атлантику и по Европе, а также отработать действия подразделений альянса в условиях холодного климата.
"Эти учения — отличная возможность для Норвегии потренировать способность принимать и справляться с большим количеством сил и средств из-за рубежа, работать совместно с союзниками и партнерами", — сказал норвежский министр обороны, представ перед журналистами в белом свитере с узорами из мелких рыбок, кораблей и морских волн.
Учения влетят НАТО в копеечку: только для переброски техники и личного состава потребовалось 180 авиарейсов и 60 зафрахтованных кораблей. Не говоря уже о затратах на боеприпасы, топливо и продовольствие. Объем контрактов, заключенных с норвежскими компаниями для обслуживания учений, оценивается в 159 миллионов евро.
Танцы у границ
Маневры полностью открытые, прозрачные и оборонительные, а "Муринус" существует только на бумаге — таких тезисов в своих выступлениях стараются придерживаться все участники и организаторы Trident Juncture, включая генсека НАТО Йенса Столтенберга. Чтобы ни у кого не возникло сомнений на этот счет, на учения пригласили представителей всех стран ОБСЕ, включая Россию.
Однако Москва в безобидность "Единого трезубца" не верит. МИД назвал маневры блока НАТО провокацией антироссийской направленности и подчеркнул их негативное влияние на безопасность всех стран региона. Министр обороны России Сергей Шойгу в среду заявил, что военная активность НАТО у российских границ достигла небывалого уровня.
По мнению эксперта, для маневров неслучайно выбрали район действий Северного флота, вооруженного стратегическим оружием: "Вероятно, будут отрабатывать поиск и уничтожение российских подводных лодок и надводных кораблей в Баренцевом море и северной части Норвежского моря".
Примечательно, что даже таблоид Минобороны США "Старз энд страйпс" признал: агрессивное государство "Муринус" хоть и вымышленное, но аккуратно срисовано натовскими стратегами с вполне реального прототипа.
"Учения состоят в том, чтобы имитировать освобождение (захваченных территорий. — Прим. ред.) — это наихудший сценарий для НАТО, — пишет газета. — Столтенберг сказал, что это отработка действий против "фиктивного агрессора". Однако Trident Juncture были разработаны, чтобы имитировать "ближайшего противника", а единственный такой по соседству — Россия".
И хотя норвежский генерал Руне Якобсен на брифинге НАТО клятвенно уверял журналистов, что самолеты и корабли альянса будут действовать на расстоянии не ближе тысячи километров от России, к учениям привлекли базу финских ВВС, дислоцированную всего в двух сотнях километров от границы.
Иллюзия защиты
Профессор Академии военных наук Сергей Судаков убежден: столь масштабные учения НАТО так или иначе связаны с болезненной реакцией на сентябрьские маневры Вооруженных сил России "Восток-2018", в которых было задействовано более 300 тысяч военнослужащих и огромное количество техники, а также с заявлениями США о выходе из Договора РСМД.
"США и НАТО сейчас необходимо любой ценой показать, что они остаются надежной опорой и крышей для всей Европы, — объяснил Судаков РИА Новости. — Надо успокоить европейских партнеров и продемонстрировать, что мощь США и альянса велика как никогда и Европа надежно защищена. Но если европейцы хотят быть защищенными, им придется за это платить".
"В том числе — на закупки дополнительного американского оружия и, конечно, размещение новых военных баз, — уточняет Судаков. — Для США это отработанная система получения дохода, а также способ порабощения других наций: как только они размещают военную базу на территории очередной страны, та теряет суверенитет".
Эксперт подчеркивает, что в самой Европе щенячий восторг от крупных учений НАТО испытывают разве что только Польша, Румыния и страны Балтии, а более самодостаточные Германия и Франция относятся к ним с долей здорового скепсиса. Там мифам о "русской угрозе" мало кто верит.