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Безопасность

Удар трезубцем. Почему учения НАТО в Норвегии могут дорого обойтись Европе

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CC BY 2.0 / NATO / Военнослужащий войск НАТО во время учений в Германии. Июнь 2018Военнослужащий войск НАТО во время учений в Германии. Июнь 2018
CC BY 2.0 / NATO /

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов, Андрей Станавов. Более полусотни кораблей, 250 самолетов, десять тысяч единиц транспорта и 50 тысяч человек личного состава — военных маневров такого размаха Северная Европа не видела со времен холодной войны. В четверг в Норвегии стартует активная фаза учений НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец"), в которых участвуют 29 стран. Шведы и финны оказывают альянсу поддержку. О том, против кого направлено острие "трезубца" и почему реакция России не заставила себя долго ждать, — в материале РИА Новости.

Орды с севера

Условно-боевые действия сил альянса проводятся с 25 октября по 7 ноября на море, суше и в воздухе. География театра впечатляет: центральная и восточная часть Норвегии, прилегающие районы Северной Атлантики, датские проливы Балтийского моря, Норвежское и Северное моря, Исландия, воздушное пространство Швеции и Финляндии. Командует парадом американский адмирал Джеймс Фогго.

Согласно сценарию, мирная Норвегия подверглась военной агрессии некой вымышленной северной страны "Муринус" (по латыни "паук") и отчаянно отбивается.

Танки Т-90А механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Солдат наступающей армии "Муринуса", или "сил Севера", изображают военнослужащие норвежской, канадской и шведской бригад, а также морпехи американского экспедиционного корпуса. С моря группировку поддерживают корабли ВМС Канады, Дании, Норвегии, Польши, Великобритании и США. По случаю большого кутежа к норвежским берегам подошла ударная группа во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн", который не показывался в этих краях со времен холодной волны.

Мощной агрессии "Муринуса" дружно противостоят объединенные "силы Юга", представленные морпехами из Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Турции, Финляндии, Франции и Швеции. Роль поднявшегося в ружье народного ополчения играет норвежская нацгвардия. С воды всех прикрывают две военно-морские группы НАТО — SNMG1 и SNMG2, группа минных тральщиков и голландская корабельная амфибийная группа.

После отражения первого натиска стороны поменяются ролями: "силы Юга" перейдут в контратаку, а "силы Севера" будут обороняться, что позволит командованию обкатать объединенные группировки в разных режимах общевойскового боя. В НАТО не скрывают, что главная цель маневров — попрактиковаться в быстрой переброске крупных сил через Атлантику и по Европе, а также отработать действия подразделений альянса в условиях холодного климата.

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие истребители Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы

"Эти учения — отличная возможность для Норвегии потренировать способность принимать и справляться с большим количеством сил и средств из-за рубежа, работать совместно с союзниками и партнерами", — сказал норвежский министр обороны, представ перед журналистами в белом свитере с узорами из мелких рыбок, кораблей и морских волн.

Учения влетят НАТО в копеечку: только для переброски техники и личного состава потребовалось 180 авиарейсов и 60 зафрахтованных кораблей. Не говоря уже о затратах на боеприпасы, топливо и продовольствие. Объем контрактов, заключенных с норвежскими компаниями для обслуживания учений, оценивается в 159 миллионов евро.

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки "Абрамс" на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские танки "Абрамс" на железнодорожной станции в Литве

Танцы у границ

Маневры полностью открытые, прозрачные и оборонительные, а "Муринус" существует только на бумаге — таких тезисов в своих выступлениях стараются придерживаться все участники и организаторы Trident Juncture, включая генсека НАТО Йенса Столтенберга. Чтобы ни у кого не возникло сомнений на этот счет, на учения пригласили представителей всех стран ОБСЕ, включая Россию.

Однако Москва в безобидность "Единого трезубца" не верит. МИД назвал маневры блока НАТО провокацией антироссийской направленности и подчеркнул их негативное влияние на безопасность всех стран региона. Министр обороны России Сергей Шойгу в среду заявил, что военная активность НАТО у российских границ достигла небывалого уровня.

Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперты, опрошенные РИА Новости, с этим согласны. Так, доктор военных наук Константин Сивков считает, что учения Trident Juncture направлены исключительно против России. "Больше ни с кем НАТО в этом районе воевать не может, — сказал РИА Новости Сивков. — Не исключаю, что под видом учений альянс развернет группировки войск для вторжения на территорию России. Единственное, что их пока сдерживает, — статус ракетно-ядерной державы. И это понятно — получить по лбу атомной бомбой никто не хочет".

По мнению эксперта, для маневров неслучайно выбрали район действий Северного флота, вооруженного стратегическим оружием: "Вероятно, будут отрабатывать поиск и уничтожение российских подводных лодок и надводных кораблей в Баренцевом море и северной части Норвежского моря".

© AFP 2018 / FABRIZIO BENSCHАвианосец ВМС США "Гарри Трумэн"
© AFP 2018 / FABRIZIO BENSCH
Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн"

Примечательно, что даже таблоид Минобороны США "Старз энд страйпс" признал: агрессивное государство "Муринус" хоть и вымышленное, но аккуратно срисовано натовскими стратегами с вполне реального прототипа.

"Учения состоят в том, чтобы имитировать освобождение (захваченных территорий. — Прим. ред.) — это наихудший сценарий для НАТО, — пишет газета. — Столтенберг сказал, что это отработка действий против "фиктивного агрессора". Однако Trident Juncture были разработаны, чтобы имитировать "ближайшего противника", а единственный такой по соседству — Россия".

И хотя норвежский генерал Руне Якобсен на брифинге НАТО клятвенно уверял журналистов, что самолеты и корабли альянса будут действовать на расстоянии не ближе тысячи километров от России, к учениям привлекли базу финских ВВС, дислоцированную всего в двух сотнях километров от границы.

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Sgt. Devin J. AndrewsМорские пехотинцы США во время учений НАТО Trident Juncture 2018
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Sgt. Devin J. Andrews
Морские пехотинцы США во время учений НАТО Trident Juncture 2018

Иллюзия защиты

Профессор Академии военных наук Сергей Судаков убежден: столь масштабные учения НАТО так или иначе связаны с болезненной реакцией на сентябрьские маневры Вооруженных сил России "Восток-2018", в которых было задействовано более 300 тысяч военнослужащих и огромное количество техники, а также с заявлениями США о выходе из Договора РСМД.

"США и НАТО сейчас необходимо любой ценой показать, что они остаются надежной опорой и крышей для всей Европы, — объяснил Судаков РИА Новости. — Надо успокоить европейских партнеров и продемонстрировать, что мощь США и альянса велика как никогда и Европа надежно защищена. Но если европейцы хотят быть защищенными, им придется за это платить".

Военнослужащий во время международных антитеррористических учений ШОС Мирная миссия-2016
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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Восток vs Запад. Кто сильнее — ШОС или НАТО?
По его словам, подобными учениями американцы пытаются посеять среди европейских граждан страх большой войны, чтобы те охотнее открывали кошельки и выкладывали свои кровные на содержание блока НАТО.

"В том числе — на закупки дополнительного американского оружия и, конечно, размещение новых военных баз, — уточняет Судаков. — Для США это отработанная система получения дохода, а также способ порабощения других наций: как только они размещают военную базу на территории очередной страны, та теряет суверенитет".

Эксперт подчеркивает, что в самой Европе щенячий восторг от крупных учений НАТО испытывают разве что только Польша, Румыния и страны Балтии, а более самодостаточные Германия и Франция относятся к ним с долей здорового скепсиса. Там мифам о "русской угрозе" мало кто верит.

© AFP 2018 / Janek SkarzynskiУчения НАТО "Анаконда" в Польше. Июнь 2016
© AFP 2018 / Janek Skarzynski
Учения НАТО "Анаконда" в Польше. Июнь 2016
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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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pdobreff
2 x 50 мегатонов взорваны в центре Балтики и в середине Северного моря, вымывают всю западноевропейскую цивилизацию :))
08:14
01.11.2018
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