МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд" способны полностью парализовать системы управления НАТО. Об этом в эфире телеканала "Звезда" рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, благодаря этим комплексам российские военные смогут при минимальных бюджетных затратах "сдерживать войска Альянса от агрессии".

Кнутов отметил, что США "готовятся к реальной войне с Россией с 2000-х годов".

"Тогда была теория, а сейчас они выходят на практику", — заявил он, имея в виду учения НАТО.

Основная задача систем "Самарканд" — постановка помех и срыв коммуникаций неприятеля. В прошлом году эти комплексы РЭБ поступили на вооружение Северного флота. Они также применяются на всех надводных кораблях — крейсерах и миноносцах.

До ноября 2019 года Минобороны планирует развернуть 13 "Самаркандов" в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, в Краснодарском и Приморском краях, в Еврейской автономной области и Белоруссии.