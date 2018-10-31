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Безопасность

Убойный инструмент. В чем секрет точности новой русской винтовки К15

(обновлено: 08:02 31.10.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтрелок-испытатель вооружений Дмитрий Кузнецов с cамозарядным карабином ORSIS K15Стрелок-испытатель вооружений Дмитрий Кузнецов с cамозарядным карабином ORSIS K15
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Меткая стрельба из винтовки с оптикой — искусство, доступное далеко не каждому бойцу. И дело здесь не только в подготовке, но и в выборе оружия. Если армейскому снайперу за глаза хватает старой доброй СВД, то спецназовцу нужны более тонкие инструменты. В России производством высокоточных снайперских винтовок занимаются несколько предприятий. Одно из них — подмосковная компания ORSIS. На днях оружейники продемонстрировали журналистам сразу два флагманских ствола — новейшую К15 и молодую, но успевшую себя зарекомендовать Т-5000. Корреспондент РИА Новости побывал на полигоне ЦНИИТОЧМАШ в подмосковном Подольске и познакомился с обеими винтовками.

Идеальная геометрия ствола

Сверхдальнобойная снайперская винтовка Лобаева SVLK14S Сумрак
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Самозарядный карабин К15 "Брат" использует патрон.308 Winchester — коммерческий вариант широко распространенного в НАТО 7,62х51. Производитель позиционирует изделие, впервые представленное в начале этого года, как гражданскую винтовку для охоты и спортивной стрельбы. Тем не менее у нее есть все задатки в будущем стать эффективным оружием спецназа для боя на средних дистанциях — недаром К15 активно демонстрируют на оборонных выставках. "Брат" работает в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50, устойчив к загрязнениям и влаге.

Металлические детали карабина изготовлены из высокопрочных сталей и алюминиевых сплавов, а пластмассовые — из стеклонаполненного полиамида. Иначе говоря, К15 не подведет ни в Арктике, ни в пустыне и продолжит стрелять, даже если его как следует "приложить" об асфальт. Впрочем, лучше так не экспериментировать: стоимость винтовки в базовой комплектации и без оптического прицела — 200 тысяч рублей. Цена кусачая — на рынке гражданского оружия хватает полуавтоматов в разы дешевле. Но большинство из них серьезно уступают К15 в точности и кучности.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСамозарядный карабин ORSIS-K15 "Брат"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самозарядный карабин ORSIS-K15 "Брат"

"Наше главное ноу-хау — технология обработки ствола, — рассказывает РИА Новости стрелок-испытатель ORSIS Дмитрий Кузнецов. — Существуют три метода: ковка, дорнование и метод однопроходного резания. Большинство конкурентов используют первые два, мы же остановились на третьем. Специальный резец, называемый шпалером, за каждый проход через канал ствола обрабатывает один нарез. Всего требуется 80-100 проходов шпалера. Технология позволяет получать практически идеальную геометрию канала ствола, что, в свою очередь, положительно влияет на точность и кучность оружия".

Канадские снайперы. Архивное фото
© AFP 2018 / John D McHugh
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Заявленная кучность стрельбы К15 на дистанции 100 метров не превышает одну угловую минуту (MOA — Minute of angle). Проще говоря, если опытный стрелок выпустит весь магазин в одну точку, то расстояние между самыми удаленными друг от друга пробоинами составит всего 2,9 сантиметра. Для полуавтоматического карабина со сравнительно коротким стволом (405 миллиметров) результат выдающийся.

"Что не менее важно для профессионального стрелка — гражданского или военного — это возможность настройки оружия под себя, — поясняет Дмитрий. — У "Брата" с тюнингом все в порядке. На крышке ствольной коробки есть планка Пикатинни для установки современных прицелов. Сама ствольная коробка выполнена из двух частей по типу карабинов серии AR — благодаря этому прицельные приспособления при разборке и чистке оружия снимать не требуется. Рукоятка затвора по желанию заказчика устанавливается слева или справа. Предохранитель двусторонний. Приклад регулируемый, но можно установить любой другой. То же самое касается дульного тормоза-компенсатора. В общем, настройка на любой вкус и цвет. Как и у второй винтовки, которую мы хотели вам сегодня показать".

Мультикалиберный аргумент

Высокоточная снайперская винтовка Т-5000 в представлении не нуждается. Среди профессионалов она по праву считается "хирургическим инструментом". Ее разработали в 2011-м, а уже год спустя снайперы знаменитой группы "Альфа" Центра спецназначения ФСБ России с ее помощью одержали победу на международном соревновании полицейских и армейских снайперов. И это далеко не первое турнирное золото, завоеванное российскими силовиками с "пятитысячником" на престижных состязаниях.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВысокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000

Характерные особенности Т-5000 — высочайшая точность на больших дистанциях, а также хорошая кучность стрельбы: всего 0,5 МОА. Этого удалось добиться благодаря современным технологиям сборки, обработки и подгонки деталей друг к другу. Кроме того, винтовка очень эргономична: оснащена регулируемым прикладом, удобной анатомической пистолетной рукоятью, легкой ложей из алюминиевого сплава. Каждый снайпер также может подогнать под себя спусковой крючок, а точнее — усилие, затрачиваемое на выстрел.

Соревнования по стрельбе. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Выпускается Т-5000 в нескольких вариантах: под патроны.308 Winchester (7,62х51),.300 Winchester Magnum (7,62х67) и.338 Lapua Magnum (8,6х70 миллиметров). Объем магазина — пять или десять патронов. Прицельная дальность — до 1650 метров, однако опытный стрелок после предварительной подготовки может результативно выстрелить и дальше. Недостатки винтовки — следствие ее достоинств. Во-первых, Т-5000 очень дорогая. В гражданском варианте ее стоимость превышает 400 тысяч рублей. Во-вторых, используются довольно редкие в России патроны. Однако в спецподразделениях она весьма популярна. В частности, несколько Т-5000 были замечены в Сирии у бойцов Сил специальных операций.

"Это оружие — наш флагман, — Дмитрий с гордостью достает Т-5000 из кофра. — Винтовка стоит на вооружении спецподразделений ряда силовых структур, успешно прошла государственные испытания. Т-5000 — пример первого в отечественной промышленности массового изготовления винтовок именно для высокоточной стрельбы. Это так называемая болтовая винтовка, с ручным перезаряжанием. Ее преимущество перед полуавтоматическим оружием — меньшее количество подвижных частей, что лучше сказывается на точности. Кроме того, вся энергия пороховых газов расходуется на разгон пули по каналу ствола и не тратится на работу автоматики".

Испытано на себе

Закончив ликбез, Дмитрий заряжает оба ствола и интересуется: "Опробовать не хотите?" Конечно, хотим! Корреспондент РИА Новости, прежде не стрелявший из снайперской винтовки, принимает из рук инструктора карабин. "Брат" производит откровенно приятное впечатление — он эргономичен, "ухватист", красив, как и все по-настоящему качественное оружие. Но вес внушительный — более пяти килограммов вместе с оптическим прицелом. Тяжеловато. Для снайперского оружия это, впрочем, не считается недостатком, так как стрельба чаще всего ведется с упора. В нашем случае — с коротких сошек под цевьем. А большой вес частично компенсирует отдачу.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтрелок с самозарядным карабином ORSIS K15 "Брат"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стрелок с самозарядным карабином ORSIS K15 "Брат"

"Приклад плотно упираешь в ложбинку между плечом и грудью, правая рука на пистолетной рукояти, левая снизу поддерживает приклад, — инструктирует Дмитрий. — Палец на предохранительной скобе до моей команды. Цель — два гонга на дистанции 100 метров. К стрельбе готов? Огонь!"

ПЛ-15, представленный на военном форуме Армия-2016
© Vitaly V. Kuzmin
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Круглый металлический блин, закрепленный на перекладине, ловится в прицел не сразу. Поймав, плавно тяну указательным пальцем спусковой крючок. Выстрел! Приклад мягко бьет в плечо — отдача более чем гуманная. Мгновение спустя — звон металла о металл. Есть попадание! На очереди блин поменьше — и снова точно в цель. Начинаю "лихачить" и стреляю почти без задержек. Итог — пять выстрелов, пять попаданий. Но из такого оружия со ста метров не промажет даже пацифист. Пора пустить в ход Т-5000. "Два гонга, дистанция 200 метров", — командует инструктор. Мишень в прицеле не в пример мельче. Долго пытаюсь совместить с ней перекрестье, тяну за спуск… Промах! Второй выстрел — промах! Третий — в "молоко".

Заметив легкий скепсис в глазах новичка, к винтовке прикладывается Дмитрий. И раз за разом с минимальными интервалами всаживает в маленький гонг четыре пули, ловко перезаряжая оружие двумя пальцами.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУниверсальный тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 "Брат" и высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Универсальный тактический самозарядный карабин ORSIS-K15 "Брат" и высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000

"Точный выстрел в первую очередь зависит не от оружия, не от прицела, а от уровня подготовки того, кто стреляет, — инструктор аккуратно возвращает Т-5000 в кофр. — Профи и из мелкашки с открытым прицелом попадет куда надо. К15 и Т-5000 очень требовательны к стрелку. С ними нужно обращаться бережно, знать все плюсы и минусы. Но в умелых руках они способны на чудеса".

Напомним, в годы Великой Отечественной советский снайпер Василий Зайцев из обычной трехлинейки уничтожил под Сталинградом 225 немецких солдат. Оптический прицел ему выдали не сразу.

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