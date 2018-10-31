Убойный инструмент. В чем секрет точности новой русской винтовки К15

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Меткая стрельба из винтовки с оптикой — искусство, доступное далеко не каждому бойцу. И дело здесь не только в подготовке, но и в выборе оружия. Если армейскому снайперу за глаза хватает старой доброй СВД, то спецназовцу нужны более тонкие инструменты. В России производством высокоточных снайперских винтовок занимаются несколько предприятий. Одно из них — подмосковная компания ORSIS. На днях оружейники продемонстрировали журналистам сразу два флагманских ствола — новейшую К15 и молодую, но успевшую себя зарекомендовать Т-5000. Корреспондент РИА Новости побывал на полигоне ЦНИИТОЧМАШ в подмосковном Подольске и познакомился с обеими винтовками.
Идеальная геометрия ствола
Металлические детали карабина изготовлены из высокопрочных сталей и алюминиевых сплавов, а пластмассовые — из стеклонаполненного полиамида. Иначе говоря, К15 не подведет ни в Арктике, ни в пустыне и продолжит стрелять, даже если его как следует "приложить" об асфальт. Впрочем, лучше так не экспериментировать: стоимость винтовки в базовой комплектации и без оптического прицела — 200 тысяч рублей. Цена кусачая — на рынке гражданского оружия хватает полуавтоматов в разы дешевле. Но большинство из них серьезно уступают К15 в точности и кучности.
"Наше главное ноу-хау — технология обработки ствола, — рассказывает РИА Новости стрелок-испытатель ORSIS Дмитрий Кузнецов. — Существуют три метода: ковка, дорнование и метод однопроходного резания. Большинство конкурентов используют первые два, мы же остановились на третьем. Специальный резец, называемый шпалером, за каждый проход через канал ствола обрабатывает один нарез. Всего требуется 80-100 проходов шпалера. Технология позволяет получать практически идеальную геометрию канала ствола, что, в свою очередь, положительно влияет на точность и кучность оружия".
"Что не менее важно для профессионального стрелка — гражданского или военного — это возможность настройки оружия под себя, — поясняет Дмитрий. — У "Брата" с тюнингом все в порядке. На крышке ствольной коробки есть планка Пикатинни для установки современных прицелов. Сама ствольная коробка выполнена из двух частей по типу карабинов серии AR — благодаря этому прицельные приспособления при разборке и чистке оружия снимать не требуется. Рукоятка затвора по желанию заказчика устанавливается слева или справа. Предохранитель двусторонний. Приклад регулируемый, но можно установить любой другой. То же самое касается дульного тормоза-компенсатора. В общем, настройка на любой вкус и цвет. Как и у второй винтовки, которую мы хотели вам сегодня показать".
Мультикалиберный аргумент
Высокоточная снайперская винтовка Т-5000 в представлении не нуждается. Среди профессионалов она по праву считается "хирургическим инструментом". Ее разработали в 2011-м, а уже год спустя снайперы знаменитой группы "Альфа" Центра спецназначения ФСБ России с ее помощью одержали победу на международном соревновании полицейских и армейских снайперов. И это далеко не первое турнирное золото, завоеванное российскими силовиками с "пятитысячником" на престижных состязаниях.
Характерные особенности Т-5000 — высочайшая точность на больших дистанциях, а также хорошая кучность стрельбы: всего 0,5 МОА. Этого удалось добиться благодаря современным технологиям сборки, обработки и подгонки деталей друг к другу. Кроме того, винтовка очень эргономична: оснащена регулируемым прикладом, удобной анатомической пистолетной рукоятью, легкой ложей из алюминиевого сплава. Каждый снайпер также может подогнать под себя спусковой крючок, а точнее — усилие, затрачиваемое на выстрел.
"Это оружие — наш флагман, — Дмитрий с гордостью достает Т-5000 из кофра. — Винтовка стоит на вооружении спецподразделений ряда силовых структур, успешно прошла государственные испытания. Т-5000 — пример первого в отечественной промышленности массового изготовления винтовок именно для высокоточной стрельбы. Это так называемая болтовая винтовка, с ручным перезаряжанием. Ее преимущество перед полуавтоматическим оружием — меньшее количество подвижных частей, что лучше сказывается на точности. Кроме того, вся энергия пороховых газов расходуется на разгон пули по каналу ствола и не тратится на работу автоматики".
Испытано на себе
Закончив ликбез, Дмитрий заряжает оба ствола и интересуется: "Опробовать не хотите?" Конечно, хотим! Корреспондент РИА Новости, прежде не стрелявший из снайперской винтовки, принимает из рук инструктора карабин. "Брат" производит откровенно приятное впечатление — он эргономичен, "ухватист", красив, как и все по-настоящему качественное оружие. Но вес внушительный — более пяти килограммов вместе с оптическим прицелом. Тяжеловато. Для снайперского оружия это, впрочем, не считается недостатком, так как стрельба чаще всего ведется с упора. В нашем случае — с коротких сошек под цевьем. А большой вес частично компенсирует отдачу.
"Приклад плотно упираешь в ложбинку между плечом и грудью, правая рука на пистолетной рукояти, левая снизу поддерживает приклад, — инструктирует Дмитрий. — Палец на предохранительной скобе до моей команды. Цель — два гонга на дистанции 100 метров. К стрельбе готов? Огонь!"
Заметив легкий скепсис в глазах новичка, к винтовке прикладывается Дмитрий. И раз за разом с минимальными интервалами всаживает в маленький гонг четыре пули, ловко перезаряжая оружие двумя пальцами.
"Точный выстрел в первую очередь зависит не от оружия, не от прицела, а от уровня подготовки того, кто стреляет, — инструктор аккуратно возвращает Т-5000 в кофр. — Профи и из мелкашки с открытым прицелом попадет куда надо. К15 и Т-5000 очень требовательны к стрелку. С ними нужно обращаться бережно, знать все плюсы и минусы. Но в умелых руках они способны на чудеса".
Напомним, в годы Великой Отечественной советский снайпер Василий Зайцев из обычной трехлинейки уничтожил под Сталинградом 225 немецких солдат. Оптический прицел ему выдали не сразу.