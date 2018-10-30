Сроки завершения ремонта "Адмирала Кузнецов" остаются прежними

С.-ПЕТЕРБУРГ 30 окт — РИА Новости. Инцидент с плавучим доком с находящимся внутри тяжелым авианесущим крейсером (ТАКР) "Адмирал Кузнецов" не повлияет на сроки ремонта корабля, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

В ночь на вторник при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду ТАВКР "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: из-за перебоев в подаче электроэнергии были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50, и плавдок резко ушел под воду, кроме того, упавший кран плавучего дока повредил часть палубы авианосца.

"У нас нет оснований никаких по сдвижке… Исходя из (полученных) повреждений, именно это событие (инцидент с плавдоком) не повлияет на завершение сроков ремонта корабля", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что в соответствии с графиком доковый осмотр крейсера был закончен, и ожидалась постановка корабля у причальной стенки. Рахманов не уточнил, возможен ли перевод крейсера "Адмирал Кузнецов" из Мурманска в другой регион для завершения ремонтных работ после инцидента с плавдоком.

"Сначала необходимо получить ответ, будет ли восстановлена работоспособность дока. Если ответ будет отрицательный, мы начнем прорабатывать альтернативные варианты", — отметил он.

Рахманов добавил, что ОСК направят 82-му судоремонтному заводу запрос о возможности восстановления работоспособности плавучего дока.