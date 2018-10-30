Инцидент с плавучим доком не повлияет на срок сдачи "Адмирала Кузнецова"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Инцидент с плавучим доком ПД-50 на 82-м заводе не повлияет на срок сдачи авианосца "Адмирал Кузнецов" Военно-морскому флоту, остается 2021 год, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель "Объединенной судостроительной корпорации" Илья Житомирский.

"Сроки сдачи корабля заказчику, то есть Министерству обороны, несмотря на сегодняшний инцидент, остаются прежними — 2021 год", — заявил он.

По его словам, на сегодняшний день корабль прошел плановый доковый ремонт, все остальные регламентные ремонтно-организационные работы будут проходить у штатного причала на 35-м заводе под Мурманском.

В ночь на вторник в ходе доковых работ произошел перебой в подаче электричества, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока и ПД-50 резко ушел под воду. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманской области.

По данным властей, двое пострадавших остаются в больницах, двое получили амбулаторную помощь, еще один человек пропал без вести.

Как сообщали РИА Новости в Центре судоремонта "Звездочка", кран повредил лишь ту часть палубы, где проходили ремонтные работы.