"Адмирал Кузнецов" прибыл на завод под Мурманском после аварии в доке

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Авианосец "Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-м судоремонтный завод под Мурманском после аварии в плавучем доке на 82-м заводе. Об этом сообщили РИА Новости в центре судоремонта "Звездочка" (исполнителя контракта на ремонт корабля).

Авианосец отшвартовался у причала завода в шесть утра. Сейчас корпус корабля осматривают специалисты.

"Пока никаких неполадок не выявлено. На сроки ремонта корабля инцидент не повлияет", — рассказал собеседник агентства.

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