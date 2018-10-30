МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Авианосец "Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-м судоремонтный завод под Мурманском после аварии в плавучем доке на 82-м заводе. Об этом сообщили РИА Новости в центре судоремонта "Звездочка" (исполнителя контракта на ремонт корабля).
"Пока никаких неполадок не выявлено. На сроки ремонта корабля инцидент не повлияет", — рассказал собеседник агентства.
Авария на ПД-50
Ранее представитель 82-го судоремонтного завода рассказал, что в Мурманске из-за перебоя в подаче электроэнергии цистерны одного из крупнейших плавучих доков ПД-50 заполнились водой, после чего он резко ушел под воду.
ПД-50 построили в 1980 году в Швеции по заказу советского ВМФ. Он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе "Адмирала Кузнецова" и тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий". Согласно списку аффилированных лиц АО "82-й судоремонтный завод", 0,0001% его акций принадлежит государству в лице Минобороны, все остальные — дочерней компании "Роснефти".
"Адмирал Кузнецов" с середины сентября проходил плановый доковый ремонт на 82-м заводе, он должен завершиться в 2021 году.