"Северная верфь" завершает монтаж кранов на судне "Всеволод Бобров"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Судостроительный завод "Северная верфь" должен передать судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" Минобороны РФ до конца 2019 года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Северной верфи".

"Швартовные испытания "Всеволода Боброва" намечены на весну, вселение экипажа – на начало лета, а уход на ходовые – на август следующего года. "Северная верфь" должна передать судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" министерству обороны до конца 2019 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, корабелы установили на судно два крана грузоподъемностью 50 тонн. В начале ноября на них смонтируют стрелы. Судно подготовлено к затяжке кабеля, общая длина которого составляет 175 км. Работы рассчитаны на 4-5 месяцев. Следующим этапом станет монтаж электрических систем: бытового и аварийного освещения, связи, пожарной сигнализации, системы навигации и другого судового электрооборудования.

Судно тылового обеспечения проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования "снабженец" может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Судно имеет водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных водолазных погружений. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание.

Длина судна — около 95 метров, ширина — около 22 метров, осадка — около 9 метров, водоизмещение — около 10 тысяч тонн, дальность плавания — около 5 тысяч миль, автономность — около 60 суток, экипаж — 27 человек. Во время проведения спасательных операций судно может принять на борт до 43 человек (с учетом членов экипажа).