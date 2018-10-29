"Северная верфь" завершает монтаж кранов на судне "Всеволод Бобров"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Судостроительный завод "Северная верфь" должен передать судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" Минобороны РФ до конца 2019 года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Северной верфи".
Как отмечается, корабелы установили на судно два крана грузоподъемностью 50 тонн. В начале ноября на них смонтируют стрелы. Судно подготовлено к затяжке кабеля, общая длина которого составляет 175 км. Работы рассчитаны на 4-5 месяцев. Следующим этапом станет монтаж электрических систем: бытового и аварийного освещения, связи, пожарной сигнализации, системы навигации и другого судового электрооборудования.
Длина судна — около 95 метров, ширина — около 22 метров, осадка — около 9 метров, водоизмещение — около 10 тысяч тонн, дальность плавания — около 5 тысяч миль, автономность — около 60 суток, экипаж — 27 человек. Во время проведения спасательных операций судно может принять на борт до 43 человек (с учетом членов экипажа).