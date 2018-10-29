На базе "Ивана Грена" создадут экспедиционное судно для ВМФ

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Перспективное экспедиционное судно для ВМФ России будет создано на базе большого десантного корабля типа "Иван Грен", сообщил журналистам в понедельник президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

"Мы рады, что у нас получит продолжение серия кораблей типа "Иван Грен" с соответствующими доработками, продолжается работа над универсальными десантными кораблями, но это все пока в контексте наших предварительных наработок", — сказал он, отвечая на вопрос, на базе каких кораблей планируется создавать новые экспедиционные суда.

Поясняя термин, Рахманов уточнил, что это разного рода десантные корабли, которые несут из точки А в точку Б какую-то экспедицию, которая либо работает с воздуха по земле либо высаживается на берег.

"То, что это будет нужно России, не сомневаемся, а вопрос, с упором на какие качества, скорее к Минобороны", — добавил глава ОСК.