На базе "Ивана Грена" создадут экспедиционное судно для ВМФ

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Перспективное экспедиционное судно для ВМФ России будет создано на базе большого десантного корабля типа "Иван Грен", сообщил журналистам в понедельник президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.
Поясняя термин, Рахманов уточнил, что это разного рода десантные корабли, которые несут из точки А в точку Б какую-то экспедицию, которая либо работает с воздуха по земле либо высаживается на берег.
"То, что это будет нужно России, не сомневаемся, а вопрос, с упором на какие качества, скорее к Минобороны", — добавил глава ОСК.