Коммерческие пуски ракет "Тополь" могут возобновить через два года

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Программу "Старт-1" по запуску спутников на конверсионных межконтинентальных баллистических ракетах "Тополь" могут возобновить в 2020 году, сообщил в понедельник генконструктор дирекции проектов ТЭК Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Юрий Соломонов.

"Сейчас и руководство "Роскосмоса", и тот фонд, который взял на себя обязанности по инвестированию на начальном этапе, и правительство РФ поддержали этот проект. Одобрение нужно президента страны, которое мы ожидаем, должно произойти не позже ноября с тем, чтобы через два года обеспечить готовность данного пуска", — сказал он на конференции в Москве.

Соломонов напомнил, что проект уже существовал в 90-е годы и первое десятилетие XXI века, но потом был приостановлен. В основном, предполагается выведение на низкие околоземные орбиты специфических по высоте орбиты и по массе полезных нагрузок.

"Этот комплекс довольно хорошо себя зарекомендовал как у нас в стране, так и на международном рынке. Было произведено много запусков спутников США, Мексики, Израиля, Швеции", — отметил Соломонов.

По его словам, преимущество "Старта-1" в том, что он базируется на технологии передвижных грунтовых ракетных комплексов и практически не требует дополнительной наземной инфраструктуры.

"Следующим преимуществом является то, что стоимостные показатели являются не просто конкурентоспособными, а предпочтительными на международном рынке. Мы надеемся, что с помощью этих работ не просто будут обеспечены услуги по запуску, но и функционирование огромного количества предприятий оборонной промышленности", — рассказал Соломонов.

История "Старта-1"

С 1993 года по 2006 год с мобильной пусковой установки с космодромов Плесецк и Свободный (сейчас — Восточный) было осуществлено семь пусков ракет-носителей "Старт-1", созданных на базе ракет "Тополь". Из них шесть завершились успехом. Для проведения пусков ракета требовала модернизации боевой версии в космический носитель.

До недавнего времени в эксплуатации находилась ракета-носитель "Днепр", созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-20, более известной по классификации НАТО как "Сатана". Всего в период с 1999 года по 2015 год было совершено 22 пуска, из них 21 — успешный.

Помимо того, до настоящего времени используется другая конверсионная ракета — "Рокот", которая является гражданской версией ракеты РС-18 (по классификации НАТО — "Стилет"). До "Рокота" было совершено три пуска ракет "Стрела", созданных путем минимальных изменений РС-18. В настоящее время рассматривается возможность создания проекта "Рокот-2", в котором вместо украинской системы управления планируется использовать российскую.

"Тополь" — российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мегатонного класса.