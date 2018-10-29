Россия и Индия пока не подписали пакет контрактов по фрегатам 11356

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия и Индия продолжают работу над пакетом контрактных документов, включающим поставку и производство в Индии российских фрегатов проекта 11356, сообщили журналистам в Федеральной службе РФ по военно-техническому сотрудничеству.

Ранее индийская газета Economic Times со ссылкой на "информированные источники" сообщила, что Россия и Индия уже подписали соглашение о поставке двух фрегатов проекта 11356 на 950 миллионов долларов.

"Стороны продолжают работу над пакетом контрактных документов", — заявил представитель ФСВТС.

Соглашение о производстве в интересах ВМС Индии серии фрегатов проекта 11356 было подписано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Позднее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов уточнил, что два фрегата будут построены в России, а все последующие — на индийской верфи.