МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия и Индия продолжают работу над пакетом контрактных документов, включающим поставку и производство в Индии российских фрегатов проекта 11356, сообщили журналистам в Федеральной службе РФ по военно-техническому сотрудничеству.
"Стороны продолжают работу над пакетом контрактных документов", — заявил представитель ФСВТС.
Соглашение о производстве в интересах ВМС Индии серии фрегатов проекта 11356 было подписано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Позднее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов уточнил, что два фрегата будут построены в России, а все последующие — на индийской верфи.