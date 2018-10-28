Фрегат "Ярослав Мудрый" вернулся в Балтийск после дальнего похода

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" зашел в военную гавань города Балтийска после выполнения задач дальнего океанского плавания, сообщил журналистам в воскресенье начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан Роман Мартов.

"На торжественном митинге, посвященном встрече корабля, присутствовали представители командования Балтийского флота, администрации города Балтийска, общественных и ветеранских организаций региона, родные и близкие военных моряков. Командир похода капитан 1 ранга Роман Ашуров доложил начальнику штаба Балтийского флота вице-адмиралу Игорю Мухаметшину о том, что корабль вернулся из дальнего похода технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению",- сказал Мартов.

Как он отметил, начальник штаба Балтийского флота от имени членов Военного совета флота поздравил экипаж "Ярослава Мудрого" с успешным выполнением поставленных задач дальнего океанского плавания и пожелал новых успехов в боевой учебе. Экипажу корабля были вручены традиционные хлеб-соль и жареный поросёнок. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ведомственными знаками отличия.

Мартов сообщил, что "Ярослав Мудрый" вышел из главной базы Балтийского флота — города Балтийска 15 апреля 2018 года. Его дальний поход проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России. Основными задачами похода корабля являлись демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в соответствие с планами боевой подготовки в составе группировки кораблей ВМФ России, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога.

Как уточнил Мартов, за время похода экипаж корабля успешно выполнил задачи антипиратской вахты в Аденском заливе, совершил ряд деловых заходов в порты Африки, а также принял участие в масштабных маневрах ВМФ России, проводившихся под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва в Средиземном море.

"В общей сложности, "Ярослав Мудрый" находился в походе более шести месяцев, оставив за кормой свыше 30 тысяч морских миль. Во время похода экипажем сторожевого корабля Балтийского флота были проведены учения и тренировки по противовоздушной и противолодочной обороне, обеспечению навигационной безопасности, организации связи и управления. Свою морскую выучку совершенствовали морские пехотинцы, находящиеся на борту корабля. В период похода они провели десятки занятий по огневой подготовке с выполнением практических стрельб из различных видов стрелкового оружия", — добавил Мартов.