Фрегат "Ярослав Мудрый" вернулся в Балтийск после дальнего похода

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" зашел в военную гавань города Балтийска после выполнения задач дальнего океанского плавания, сообщил журналистам в воскресенье начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан Роман Мартов.
Как он отметил, начальник штаба Балтийского флота от имени членов Военного совета флота поздравил экипаж "Ярослава Мудрого" с успешным выполнением поставленных задач дальнего океанского плавания и пожелал новых успехов в боевой учебе. Экипажу корабля были вручены традиционные хлеб-соль и жареный поросёнок. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ведомственными знаками отличия.
Как уточнил Мартов, за время похода экипаж корабля успешно выполнил задачи антипиратской вахты в Аденском заливе, совершил ряд деловых заходов в порты Африки, а также принял участие в масштабных маневрах ВМФ России, проводившихся под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва в Средиземном море.
"В общей сложности, "Ярослав Мудрый" находился в походе более шести месяцев, оставив за кормой свыше 30 тысяч морских миль. Во время похода экипажем сторожевого корабля Балтийского флота были проведены учения и тренировки по противовоздушной и противолодочной обороне, обеспечению навигационной безопасности, организации связи и управления. Свою морскую выучку совершенствовали морские пехотинцы, находящиеся на борту корабля. В период похода они провели десятки занятий по огневой подготовке с выполнением практических стрельб из различных видов стрелкового оружия", — добавил Мартов.