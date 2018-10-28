Cпециалисты по ремонту вооружений будут учиться в виртуальной реальности

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Корпорация "Проект-Техника" создала тренажер, который позволяет обучать специалистов по ремонту вооружений при помощи технологий виртуальной реальности, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.

"Объединение инженерных знаний корпорации "Проект-техника" в области технического обслуживания и ремонта с технологиями 3D и виртуальной реальности позволили создать тренажер нового поколения по ремонту вооружений и военной техники (ВВТ) и перейти на качественно новый уровень обучения специалистов", — сказали в корпорации.

Там отметили, что тренажеры виртуальной реальности позволяют воспроизвести обстановку, максимально близкую к реальной. "В итоге за минимальное время сотрудник получает максимум практического опыта благодаря задействованию тактильной памяти. Реалистичность окружающей обстановки достигается за счет высокой степени детализации объекта ремонта — вооружения и военной техники", — уточнили в корпорации.

Как отметила директор департамента ИТ-продуктов корпорации Татьяна Мосендз, "Проект-техника" создала собственную технологию разработки виртуальных тренажеров. "В основе данной технологии — инженерные знания специалистов с большим опытом в области ремонта ВВТ. На основе эксплуатационной и ремонтной документации наши инженеры, прежде всего, создают сценарий. Задача сценария — отработать наиболее сложные операции конечному пользователю, закрепить важнейшие навыки работы. Затем силами разработчиков и графических дизайнеров создается сама VR-сцена", — сказала она.