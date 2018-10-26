Болтон заявил, что китайские ракеты угрожают "сердцу России"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вашингтон хотел бы провести с Москвой переговоры, касающиеся активности Китая в военной сфере, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита в Тбилиси.

По его словам, китайские ракеты представляют для Москвы угрозу, так как "сердце России" находится в зоне их поражения, сообщает агентство Рейтер.

Кроме того, Болтон оценил Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), из которого США намерены выйти.

"Это реликт холодной войны", — сказал он.

Договор о ракетах

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из договора о РСМД. По его словам, Вашингтон будет наращивать ядерный потенциал, пока остальные "не придут в себя", после чего можно будет остановить этот процесс. Он пояснил, что речь идет прежде всего о Китае и России.

В среду Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена ответить зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении ДРСМД. В частности, в Москве указывали, что США размещают в Румынии и Польше установки, способные запускать крылатые ракеты "Томагавк", что соглашением запрещается, а также разрабатывают ударные беспилотники и финансируют исследования по созданию крылатых ракет наземного базирования. Российская сторона при этом подчеркивала, что строго соблюдает свои обязательства по ДРСМД.