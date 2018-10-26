Малый ракетный корабль "Ураган" передадут ВМФ до конца года

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Головной малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган" завершает государственные испытания в Белом море и будет передан в состав Военно-Морского Флота до конца 2018 года, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что головной малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган" приступил к ходовым заводским испытаниям на Ладожском озере.

"Новейший головной малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган", построенный для ВМФ России на Санкт-Петербургском судостроительном заводе "Пелла", завершает государственные испытания в полигонах Белого моря и будет передан в состав Военно-Морского Флота до конца 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе государственных испытаний МРК "Ураган" успешно произвел испытательные ракетные пуски. На корабле успешно проверен ряд систем жизнеобеспечения, двигательная установка и энергетика. Также, корабль показал отличную мореходность при маневрировании в северных широтах.

Добавляется, что при строительстве корабля использовались самые новые отечественные технологии, что позволит кораблю эффективно действовать в составе флотских группировок, как в северных, так и южных широтах.

Всего, планируется построить 18 кораблей этого проекта для Военно-Морского Флота.