Начальники Генштабов ОДКБ обсудили создание единой системы ПВО

АЛМА-АТА, 26 окт – РИА Новости. Начальники Генштабов государств-участников ОДКБ обсудили создание единой системы ПВО и материально-техническое обеспечение коллективных сил организации, сообщил журналистам в пятницу начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

"Сегодня состоялась встреча начальников Генеральных штабов вооруженных сил стран ОДКБ в рамках военного комитета. Обсудили вопросы безопасности в зоне ответственности ОДКБ, вопросы совершенствования противовоздушной обороны в регионах коллективной безопасности и вопросы материально-технического обеспечения, которые будет дальше прорабатываться, а также целый ряд других вопросов", — сказал Герасимов.

Начальник казахстанского Генштаба Мурат Майкеев уточнил, что участники также обменялись мнениями по обстановке в Центральной Азии и выработали ряд мер, суть которых не раскрывается.

Следующее заседание военного комитета пройдет в Киргизии.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация, созданная 15 мая 1992 года. В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.