МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американская разведка, возможно, смогла увидеть новые российские противоспутниковые ракеты, которые стали результатом модернизации оружия, существовавшего еще в советское время, заявил РИА Новости военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

Как ранее сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на три источника, знакомых с отчетами американской разведки, Россия к 2022 году примет на вооружение ракеты, якобы способные сбивать спутники.

"Речь идет о развитии той ракеты, которая стоит на вооружении МиГ-31 еще с советских времен и предназначались для уничтожения спутников на низких орбитах", — сказал Сивков.

При этом собеседник агентства не стал упоминать название ракеты и ее конкретные характеристики, сославшись на секретность данного проекта.

Ранее западные СМИ предположили, что ракета, замеченная на истребителе Миг-31 в Подмосковье в сентябре, может предназначаться для уничтожения космических аппаратов на околоземной орбите.