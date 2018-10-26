ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Воевать по-крупному. Армия США готовится штурмовать города-миллионники

0933951
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в ЛитвеАмериканские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Бесперебойная связь в условиях плотной застройки, защищенная от помех система глобального позиционирования, тесная интеграция человека и машины и "гибридные" способы ведения боевых действий — Пентагон ждет от оборонных концернов технологий, помогающих воевать в мегаполисах. Документ, призывающий к "мозговому штурму", опубликовало на сайте оборонных госзакупок Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) — кузница американского военного хайтека. В тексте прямо признается: сегодня Пентагон не располагает технологиями для победы над равным по силе противником на его территории. Как DARPA собирается это исправить — в материале РИА Новости.

Навигация и связь

Пентагон. Архивное фото.
© Fotolia / Sandra Manske
DARPA: дороговизна программ Пентагона вредит нацбезопасности США
В документе подчеркивается: вооруженные силы США заинтересованы в прорывных технологиях, позволяющих доминировать в конфликтах различной интенсивности и эффективно сражаться как в общевойсковом бою с развитой армией, так и с иррегулярными вооруженными формированиями при отсутствии выраженной линии фронта. По мнению специалистов агентства, опыта, полученного армией США в иракской и афганской кампаниях, явно недостаточно для победы над соперником, "превосходящим США по численности сухопутных войск или парка боевой техники". Государств, которые соответствуют этому критерию и рассматриваются Пентагоном в качестве вероятного противника, не так уж много — КНДР, Китай, Иран и Россия.

DARPA констатирует: ахиллесова пята вооруженных сил США — отсутствие надежных технологий для ведения боевых действий в мегаполисах с плотной высотной застройкой и развитой подземной инфраструктурой. Система глобального позиционирования GPS, без которой сегодня немыслима ни одна крупная операция Пентагона, работает не везде. То же самое касается и военных средств радиосвязи, возможности которой в густонаселенных районах серьезно ограничены высотками. А, скажем, метрополитен придется отвоевывать у противника практически вслепую — связь под землей работает гораздо хуже, чем на поверхности, спутниковая навигация и вовсе недоступна.

© РИА Новости / ДавыдовПерейти в фотобанкАмериканские солдаты в Багдаде. Архивное фото
© РИА Новости / Давыдов
Перейти в фотобанк
Американские солдаты в Багдаде. Архивное фото

"Успех военной операции зависит от надежной и безопасной связи и глобального позиционирования на всех уровнях — от расположенных на территории США командных пунктов вплоть до бойца на передовой в другой части мира, — отмечается в конкурсной документации. — Наша цель — научиться максимально быстро и надежно предоставлять военнослужащим точную информацию, где бы они ни находились, и одновременно лишить этой возможности противника. Нужны новые системные концепции и технологии, которые улучшат доступность связи, ее охват и устойчивость к природным и рукотворным помехам. Приветствуются решения, основанные на существующих гражданских коммерческих технологиях и инфраструктуре".

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
© AFP 2018
Ученые заподозрили Пентагон в разработке биологического оружия‍
Речь, вероятно, идет об использовании городской гражданской инфраструктуры связи и навигации противника на его территории в интересах американских военных — например, вышек сотовой связи и местных систем глобального позиционирования. В DARPA особо подчеркивают: для ведения боевых действий в крупных городах на чужой территории Пентагону необходимы технологии, не привязанные к GPS, устойчивые к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления.

Разведка и наблюдение

Отдельно прописана необходимость внедрения в войска технологий, упрощающих понимание оперативной обстановки американскими военнослужащими: "Преимущество в конфликтах будущего зависит от способностей наших специалистов быстро находить ответы на вопросы "кто, что, где, когда и почему", чтобы без задержек получать информацию о цели: ее типе, вооружении, местонахождении и скорости передвижения. Это крайне важно в городских условиях, где противник может смешаться с мирным населением. В Афганистане и Ираке США собирали большие объемы разведданных и анализировали их в центрах командования и контроля (Command and Control centers). Сегодня нужны новые технологии автоматизированного сбора и обработки информации".

© Фото : U.S. Army / Spc. Anthony Zendejas IVВоеннослужащие армии США ведут огонь по позициям боевиков ИГ* у сирийско-иракской границы в рамках операции "Непоколебимая решимость". 5 июня 2018
© Фото : U.S. Army / Spc. Anthony Zendejas IV
Военнослужащие армии США ведут огонь по позициям боевиков ИГ* у сирийско-иракской границы в рамках операции "Непоколебимая решимость". 5 июня 2018

DARPA заинтересована в оригинальных технологиях автоматического распознавания целей и новых алгоритмах обработки информации, чтобы, например, вычислить в толпе мирных жителей вооруженных военнослужащих противника, быстро обнаружить в плотном потоке машин армейский внедорожник, раскрыть замаскированную огневую точку в жилом здании. Технические средства для решения этих задач должны быстро развертываться небольшими подразделениями американских военнослужащих и иметь возможность использовать в интересах США элементы местной инфраструктуры — например, анализировать записи с камер видеонаблюдения, которые повсеместно установлены в мегаполисах.

Эскиз бомбардировщика B-21 Raider
© Фото : Northrop Grumman Corporation
Их ответ "Сармату". Чем Пентагон усилит свой ядерный арсенал
Вновь подчеркивается необходимость адаптации гражданских технологий для нужд армии, чтобы "создать дешевые средства наблюдения, которые легко приспособить к различным условиям". Речь, вероятно, идет о массовом использовании для разведки и мониторинга окружающей обстановки коммерческих беспилотных летательных аппаратов. Недорогие дроны, которые легко приобрести через интернет или в магазине электроники, давно и активно применяются противоборствующими сторонами в Донбассе для наблюдения за противником и корректировки артиллерийского огня. Множество таких БПЛА, завязанных в единую сеть, позволит без особых затрат держать под наблюдением целые городские районы. А в некоторых случаях — наносить массированные удары по военным целям.

Американцы уже вовсю тестируют эту технологию в боевых условиях. В четверг замминистра обороны России Александр Фомин сообщил: январская атака боевиков ИГ* на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии контролировалась военнослужащими США. Тогда, напомним, 13 кустарных беспилотников, загруженных взрывчаткой, попытались прорваться к стоянке бомбардировщиков, но были сбиты средствами ПВО. По словам Фомина, дронами управляли с американского самолета-разведчика "Посейдон", кружившего неподалеку.

Система систем

Большое внимание в документе DARPA уделено так называемой "системе систем" (System of systems) — глобальной высокоскоростной сети, объединяющей на поле боя всех военнослужащих США и их союзников, боевую технику, авиацию, беспилотные дроны, спутники и другие средства разведки и поражения. Оператор этой суперсети способен мгновенно менять конфигурацию атакующих сил, быстро распределять направления для наступления по городским улицам. Рядовой пехотинец в любой момент получает доступ к информации с БПЛА, а ударные дроны самостоятельно распределяют цели между собой.

© AP Photo / Krzysztof MystkowskiВоенная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша
© AP Photo / Krzysztof Mystkowski
Военная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша

DARPA подчеркивает: благодаря централизованному управлению силами и средствами, включая многочисленные легкие дроны различного назначения, сравнительно небольшие отряды (до 200 человек со штатным вооружением и ограниченной поддержкой с тыла) смогут успешно сражаться с многократно превосходящими силами противника. В документе они обозначены, как SoS-ESU — System of Systems — Enhanced small units ("Система систем — усиленные небольшие подразделения").

Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4 во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Американский "рой дронов" уничтожит невидимая российская "мухобойка"
"DARPA заинтересовано в технологиях интеграции военнослужащих и беспилотных платформ на поле боя. Необходимо создать инновационный интерфейс, позволяющий операторам дронов одновременно управлять беспилотниками, нести оружие и вести активные боевые действия. SOS-ESU должны иметь возможность самостоятельно наносить удары по системам кибербезопасности противника, вызывать огневую поддержку, вести радиоэлектронную борьбу. "Система систем" должна легко настраиваться, чтобы к единой сети можно было быстро подключать союзников — от подразделений вооруженных сил стран — партнеров по коалиции до иррегулярных формирований. Нужно упростить координацию их действий без оглядки на культурные и языковые различия".

В целом направления для "мозгового штурма", выбранные DARPA, говорят о том, что в войнах будущего американцы делают ставку на небольшие подразделения, вооруженные по последнему слову техники и действующие при активной поддержке многочисленных легких дронов — от разведывательных до ударных. Смогут ли такие отряды успешно воевать в мегаполисе, где каждый дом — огрызающаяся огнем крепость, а техническое превосходство наступающего часто не имеет значения — вопрос открытый.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена