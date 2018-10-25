Лавров озвучил сроки выхода США из договора о РСМД

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Москве считают, что США в ближайшее время официально объявят о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

"По переговорам в Москве, в ходе, в том числе, встречи президента Путина с Джоном Болтоном стало понятно, что это решение принято, просто оно формализовано будет либо очень скоро, либо через месяц-полтора", — сказал он.

Министр пояснил, что после официального объявления о выходе пойдет шестимесячный отсчет, предусмотренный договором, затем соглашение прекратит свое действие не только для страны, которая инициировала выход, но и для другой участницы.

"Об этом говорили откровенно, без какой либо эмоциональности, говорили прагматично", — добавил Лавров.

Договор о ракетах

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из договора о РСМД, так как Москва, по его мнению, его не соблюдает.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтону нужно наращивать ядерный потенциал. Он отметил, что это будет происходить до тех пор, пока остальные "не придут в себя". После этого США будут готовы остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В среду Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена ответить зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. По словам российского президента, страны, согласные разместить вооружения США, должны будут понимать, что ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.