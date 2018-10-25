Лавров озвучил сроки выхода США из договора о РСМД

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Москве считают, что США в ближайшее время официально объявят о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
Министр пояснил, что после официального объявления о выходе пойдет шестимесячный отсчет, предусмотренный договором, затем соглашение прекратит свое действие не только для страны, которая инициировала выход, но и для другой участницы.
"Об этом говорили откровенно, без какой либо эмоциональности, говорили прагматично", — добавил Лавров.
Договор о ракетах
Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтону нужно наращивать ядерный потенциал. Он отметил, что это будет происходить до тех пор, пока остальные "не придут в себя". После этого США будут готовы остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.
В среду Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена ответить зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. По словам российского президента, страны, согласные разместить вооружения США, должны будут понимать, что ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.