Путин рассказал о предотвращенных в 2018 году терактах

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности. 25 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности. 25 октября 2018

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сотрудники ФСБ за 9 месяцев 2018 года предотвратили 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов, ведомству необходимо и далее решительно действовать в борьбе с терроризмом в координации с Национальным антитеррористическим комитетом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов", — сказал Путин на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов.

За этими показателями, подчеркнул глава государства, — "спасенные жизни людей".

"Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно в тесной координации с Национальным антитеррористическим комитетом (НАК), последовательно снижать уровень террористических угроз, прежде всего за счет своевременной оперативной информации, выверенных, упреждающих действий", — сказал Путин.

По его словам, это в полной мере относится и ко всем другим направлениям работы службы: борьбе с экстремизмом и коррупцией, защите государственной границы, противодействию зарубежным службам.