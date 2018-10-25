Путин поручил серьезно усилить контроль за оборотом оружия

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности. 25 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности. 25 октября 2018

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Владимир Путин потребовал от Росгвардии заняться усилением контроля за оборотом оружия.

"Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера", — уточнил президент на встрече с высшими офицерами и прокурорами.

Дискуссия о необходимости усиления контроля за оружием возобновилась с новой силой после трагедии в Керчи.

Накануне секретарь Совбеза Николай Патрушев констатировал, что массовое убийство в Керчи показало неэффективную организацию профилактической работы с молодежью.

Среди предложенных им мер — улучшение воспитательной работы, работы подразделений по делам несовершеннолетних, а также усиление контроля за оборотом оружия.

Предложения Росгвардии

В минувшую пятницу Росгвардия подготовила внести поправки в действующие правила хранения оружия.

В ведомстве предложили обязать россиян и иностранных граждан уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания.

При этом, если владельцы отправляются в поездки более чем на трое суток и берут оружие с собой, то им необходимо проинформировать Росгвардию о фактическом месте нахождения.

Кроме того, в проекте содержатся положения, согласно которым разрешается перевозить оружие воздушным транспортом без разрешения ведомства. Во время полета его можно будет передать сотрудникам служб безопасности.

Обсуждение в Совфеде

Перед этим в Совете Федерации обсудили проблемы, связанные с оборотом оружия.

Сенаторы пришли к выводу, что силовым ведомствам необходима более четкая координация по пресечению его незаконного оборота.

По словам вице-спикера Евгения Бушмина, за 2016-2017 годы в России выявлено более 25 тысяч нарушений в данной области.

Как отметил председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, деятельность по выявлению и предотвращению незаконного оборота оружия "требует совершенствования межведомственного взаимодействия подразделений МВД, Росгвардии, Вооруженных сил, ФСБ, других воинских формирований и органов".

По его словам, основными источниками пополнения нелегального оружейного рынка являются изготовление средств поражения на основе списанных образцов, модификация гражданского оружия в боевые аналоги, контрабанда из-за рубежа, а также криминальные структуры или регионы, в которых ранее, например в годы Великой Отечественной войны, велись активные боевые действия.

Трагедия в Керчи

На прошлой неделе студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в здании учебного заведения. Среди погибших — шестнадцать студентов и пять сотрудников техникума. Еще более пятидесяти человек пострадали.

Большинство погибших скончались от огнестрельных ранений, тогда как все раненые пострадали при взрыве начиненной поражающими элементами бомбы.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой.

Месяц назад Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия. За четыре дня до нападения он купил 150 патронов.